Jornada 10 Los polos opuestos se atraen en el Martínez Valero El Real Madrid, invicto líder de Primera, busca prolongar la dulce resaca del clásico ante el Elche, colista del campeonato que aún no conoce la victoria y está frustrado con los árbitros

El Martínez Valero será escenario este miércoles de un duelo entre dos polos opuestos. El Elche, colista de Primera que aún no sabe lo que es la victoria desde que la temporada alzase el telón, recibe al Real Madrid, invicto líder del campeonato que busca prolongar la fiesta que inauguró con su brillante triunfo en el clásico celebrado el pasado domingo en el Santiago Bernabéu y extendió un día después en París, donde Karim Benzema conquistó el Balón de Oro y Thibaut Courtois recogió el Trofeo Yashin.

El equipo de Carlo Ancelotti, mejor visitante de un torneo en el que no ha sufrido ni un solo arañazo en los cinco partidos a domicilio que ha disputado hasta la fecha, quiere estropear el reencuentro con la parroquia ilicitana de Jorge Almirón, el técnico argentino al que Christian Bragarnik, propietario del club franjiverde, ha rescatado dos años después de su despido con el objetivo de que corrija el rumbo de una escuadra que solo ha sido capaz de sumar tres puntos en las nueve primeras jornadas y comparte con el Cádiz el dudoso honor de ser el bloque que peores números arroja como local.

«El Real Madrid pasa por un gran momento. Es un equipo poderoso, que viene de ganar el clásico con autoridad y tiene jerarquía. Suma muchos partidos seguidos, eso sí, y no sabemos si hará rotaciones. Todos sus jugadores son de élite. Estamos preparando el partido con las cosas buenas que hicimos bien en Valencia y otras a mejorar. El rival sabemos cuál es y queremos hacer un buen partido para sumar», señaló Almirón en la previa de un pleito al que el Elche acude con ánimos encrespados a cuenta de los arbitrajes.

Una falta del valencianista Yunus Musah sobre Pere Milla que el canario Pulido Santana sancionó sin esperar a ver cómo evolucionaba una jugada que terminó con Nico Fernández estampando el balón en las redes de la portería que custodiaba Mamardashvili impidió que el pasado sábado subiese el 2-3 al marcador de Mestalla y recrudeció el enfado con los trencillas del Elche.

Porque los ilicitanos coleccionan una nutrida lista de presuntos errores de los colegiados en lo que va de campaña que calientan el litigio intersemanal con el Real Madrid, para el que la Federación de Peñas del Elche prepara una sonora pitada en el minuto 12 a modo de protesta contra el colectivo arbitral que añadirá pimienta al enfrentamiento. En lo puramente deportivo, Almirón recupera a Lucas Boyé, ausente frente al Valencia por sanción y que regresará al once para sumar fuerzas en ataque con Pere Milla, bigoleador en Mestalla.

En guardia

Contener la potencia de fuego del argentino y del ilerdense, autores del 50% de los tantos que contabiliza el segundo equipo de Primera que menos veces ha hecho blanco en lo que va de Liga, es uno de los propósitos con que acude el cuadro que mayor pólvora ha lucido en el campeonato al envite con el bloque más poroso en defensa del torneo.

Las 22 dianas que suma a estas alturas el Real Madrid resumen la contundencia con que se maneja el vigente campeón de Liga, al que Ancelotti mantiene en guardia con el objetivo de que la disparidad de dinámicas y la dulce resaca del clásico no deriven en un choque trampa. «Es bastante normal tener la máxima concentración en partidos de gran nivel y más difícil después de un partido que te ha costado mucho a nivel físico y mental. Lo tenemos en cuenta sabiendo que nos jugamos los mismos tres puntos que hemos sido capaces de ganar el domingo», alertó el italiano.

Por ello, y pese a que la aglomeración de encuentros aconseja rotar, todo apunta a que el preparador del Real Madrid configurará un once bastante reconocible. En él figurará el rutilante Balón de Oro, pero no el flamante Trofeo Yashin. «Courtois no estará contra el Elche. Está entrenando bastante normal y haciéndolo bien, y creo que va a estar el sábado», adelantó Ancelotti.