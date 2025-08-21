Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores del Barça, durante un entrenamiento. Alejandro García (Efe)
LaLiga EA Sports

Los deberes de Deco en lo que resta de mercado

El director deportivo del Barça está a menos de dos semanas de firmar un verano prácticamente perfecto

Daniel Panero

Madrid

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:07

El Barcelona vive un nuevo verano marcado por la incertidumbre. La entidad que preside Joan Laporta está pegada al teléfono móvil, con documentos entrando y ... saliendo a toda prisa en las oficinas y con Deco, el encargado de que todo cuadre, echando humo. El director deportivo azulgrana ha conseguido realizar fichajes importantes y varias salidas necesarias para plantarse en la recta final del mercado con muy pocos deberes por hacer. Estas son las carpetas abiertas que tiene Deco sobre la mesa a menos de dos semanas de que acabe el mercado.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas
  2. 2 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  3. 3 17 años del accidente de Spanair JK5022: «Mi hija querría que yo siguiera viviendo y aquí estoy»
  4. 4 La «odisea» de encontrar tres perros abandonados y que nadie te diga dónde llevarlos
  5. 5 700 docentes más en los centros educativos canarios el próximo curso
  6. 6 Dunas de Maspalomas: la maravilla que casi nadie respeta y nadie vigila
  7. 7 Pastel de calabacines y puerros, una receta súper fácil y deliciosa
  8. 8 Conducción temeraria en el Parque Nacional del Teide: la Guardia Civil sanciona a ocho turistas
  9. 9 Brote de salmonela en el Hospital Insular de Gran Canaria y en el Juan Carlos I con 11 afectados
  10. 10 El Rincón de Tenteniguada: tierra de aparceros, guindas y tajinastes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los deberes de Deco en lo que resta de mercado

Los deberes de Deco en lo que resta de mercado