Brahim: «Vuelvo más preparado y con ganas de superarme»

Emocionado por regresar a la que fue su casa tres años después, Brahim Díaz hizo profesión de madridismo en su reestreno como futbolista del Real Madrid. «Vuelvo más preparado, con ganas de superarme, con ganas de que ruede la pelota y que la exigencia del Real Madrid marque mi día a día», proclamó el malagueño en la Ciudad Deportiva de Valdebebas después de que Florentino Pérez diese la bienvenida a «uno de esos grandes jugadores que con su calidad, su talento y sus ganas de triunfar» deben hacer «más fuerte» al conjunto de Chamartín.

«Gracias, presidente por la confianza», afirmó el polivalente atacante andaluz, que retorna al Real Madrid después de pasar tres exitosas temporadas como cedido en el Milan que le han servido para confirmarse como un valor en auge dentro del fútbol europeo. «Sé lo que significa esta camiseta, lo que es lucir este escudo y representar al Real Madrid», recordó en su regreso un Brahim que cerró su breve intervención lanzando el grito de guerra de la afición a la que quiere maravillar de nuevo con su talento: «Hasta el final, vamos Real. ¡Hala Madrid!».

«Que nadie tenga dudas de que vamos a seguir construyendo un equipo con ganas de seguir cosechando éxitos y títulos. Cada título es el impulso para el siguiente. El Real Madrid es insaciable hasta en la lucha por lo imposible», había afirmado Florentino Pérez a la hora de presentar de nuevo al malagueño. «Vuelves al Real Madrid con solo 23 años, pero con la experiencia y la fortaleza de haber sido uno de los mejores en un fútbol tan difícil como es el italiano», subrayó el dirigente, que le dio las gracias a Brahim por su «pasión por el Real Madrid y por su «empeño por seguir escribiendo la historia» en el Santiago Bernabéu.

Brahim, que firma hasta el 30 de junio de 2027 y heredará el dorsal '20' de un Rodrygo que, a su vez, recogerá el '11' que dejó libre Asensio, vuelve al Real Madrid después de disputar 124 partidos con el Milan, en los que marcó 18 goles y repartió 15 asistencias. A las órdenes de Stefano Pioli ganó el Scudetto en la campaña 2021-2022. Un título que se suma a la Liga y la Supercopa de España que conquistó en 2020 con el Real Madrid, club en el que aterrizó en enero de 2019 después de que los de Chamartín abonasen 17 millones de euros para sacarle del Manchester City.

Al servicio de Ancelotti

«Me han servido de mucho estos tres años en el Milan. He crecido bastante y he madurado mucho tanto dentro como fuera del campo», remarcó este martes en la sala de prensa de Valdebebas un futbolista que quiso dejar claro que no llega para competir con nadie, sino para aportar su granito de arena con el fin de que el Real Madrid logre sus objetivos. «No se trata de luchar. Somos compañeros y queremos lo mejor para el equipo. Cada uno dará la mejor versión de sí mismo», indicó cuando le preguntaron sobre la posible pugna con Rodrygo en el flanco derecho del ataque, cojo tras la salida de Asensio.

No en vano, la habilidad, regate y remate con las dos piernas convierten a Brahim en un buen activo para un equipo que necesitaba refuerzos en ataque tras las fugas de Asensio y Benzema, además de las salidas de los irrelevantes Mariano y Hazard. El malagueño asume con naturalidad la responsabilidad que ello conlleva porque, recuerda, es algo consustancial a estar «en el mejor club del mundo». «Añade presión, pero eso es lo bonito. Esto es el Real Madrid, hay grandes jugadores y seguro que estaremos al nivel», aseveró un jugador cuya polivalencia y condición de ambidiestro le aporta «un plus», pero que se pone al servicio de Ancelotti para lo que requiera el técnico. «Puedo jugar en las tres posiciones de ataque o en el medio campo. Donde me ponga el entrenador ahí estaré a gusto», completó.