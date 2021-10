El Barça, sin margen de error ante el Valencia

El Barça tiene ante sí este domingo la primera de las enésimas finales que va a disputar tras el parón de selecciones. El conjunto que dirige Ronald Koeman se mide al Valencia con la obligación de sumar tres puntos vitales para no descolgarse aún más en la clasificación y para calmar las aguas, demasiado revueltas tras un mes en el que los culés no han levantado cabeza. Ganar o ganar, no hay más cuentas para los catalanes.

El Camp Nou recibirá a un equipo bipolar pero que de un tiempo a esta parte se ha empeñado en mostrar su peor cara. Los de Koeman empezaron octubre dejando atrás decepciones ante Granada, Cádiz, Bayern, Benfica y Atlético de Madrid y comenzaron una crisis deportiva e institucional que derivó incluso en un debate sobre el tradicional estilo de juego de los blaugranas. Por eso, este partido es más que un encuentro, es saber si el Barça sabrá sobreponerse para empezar con buen pie un calendario en el que ya no hay margen de error si no quiere acabar las aspiraciones en Liga y Champions demasiado temprano.

Para cambiar la dinámica de resultados, Koeman podrá contar con Sergio Agüero, ya recuperado de lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha que le ha tenido inédito desde que comenzara la temporada. El Kun es la gran novedad de una convocatoria en la que aún no están Pedri y Dembélé, ambos en la etapa final de su recuperación, y tampoco Ronald Araujo, lesionado con Uruguay en los isquiotibiales de su pierna derecha. Con todo esto, el técnico neerlandés podría apostar por un once en el que Jordi Alba volvería al lateral izquierdo y Dest recuperaría el carril diestro. En el centro del campo Frenkie De Jong, Busquets y Gavi llevarían la manija y la duda sería si Coutinho o Luuk de Jong completarían el once junto a Memphis Depay y Ansu Fati, que podría ser titular por primera vez desde que volvió a los terrenos de juego.

No será un partido sencillo para el Barça por la situación que atraviesa y tampoco lo será por el rival que se encontrará enfrente. El Valencia comenzó la temporada como un tiro pero en los últimos cuatro encuentros levantó el pie del acelerador y apenas ha podido sumar dos de los doce que había en juego. El equipo que dirige José Bordalás cayó ante rivales de enjundia como Sevilla, Real Madrid o Athletic y alargó su depresión contra el Cádiz con un empate sin goles antes del parón que les sacaba por primera vez en lo que va de temporada de puestos europeos.

Bordalás buscará asaltar el Camp Nou con las dudas generadas en los últimos encuentros pero recuperando piezas clave para el engranaje del Valencia. Gayà, Carlos Soler y Denis Cheryshev han podido recuperarse a lo largo del parón de selecciones de la distintas lesiones que arrastraban en los últimos partidos y podrán ser de la partida para el técnico alicantino, algo que no podrá hacer Alderete por sanción. La única duda que maneja el técnico che es la presencia de Thierry Rendall, todavía con molestias por una lesión muscular que le ha hecho perderse los cuatro últimos partidos de liga.

El Valencia, un rival incómodo

En las últimas temporadas el Valencia se ha convertido en un dolor de cabeza para el Barcelona. Tras una década en la que los culés fueron un rodillo, lo cierto es que los valencianos han equilibrado las fuerzas y apenas han perdido dos encuentros de los últimos siete que han disputado ante los blaugranas, con dos victorias y tres empates para completar este intervalo. Especialmente emotiva para los del Turia fue la victoria en la final de la Copa del Rey de 2019 en la que se impusieron por 1-2 en el Estadio Benito Villamarín.

Otro motivo para pensar en que puede ser un partido complicado para los de Koeman es que ya no está el futbolista que solía desatascar este tipo de duelos. El Valencia es la tercera víctima favorita de Leo Messi. Ante el equipo de Mestalla marcó 31 goles, una cifra solo superada frente al Atlético de Madrid (32) y el Sevilla (38).