El Barça recupera efectivos ante el Granada, entre ellos Ter Stegen

El Barça tiene este domingo otra nueva final por la Liga. Todos los partidos lo son ya para los culés de aquí hasta el final de temporada. El conjunto que dirige Xavi Hernández recibe al Granada en el Lluis Companys con la obligación de ganar para seguir la estela de Real Madrid y Girona, con la necesidad de cuajar un encuentro redondo que le permita rubricar las sensaciones mostradas ante el Alavés y con la buena noticia de ver cómo se va vaciando la enfermería. Vuelven Ter Stegen, Cancelo, Raphinha y Sergi Roberto, cuatro jugadores básicos antes del regreso de la Liga de Campeones.

«Estoy motivado sabiendo que me queda más tiempo en el cargo, pero ahora estoy centrado en el día a día. La decisión fue un acierto porque el club necesitaba este cambio de dinámica viendo también la reacción de los futbolistas. Mañana necesitamos el calor de la afición para seguir con esta miniracha de resultados positivos», reconoció Xavi este sábado. El técnico del Barcelona analizó la actualidad azulgrana, aseguró que no volverá «a hablar de los árbitros» y señaló que su relación con Deco es «extraordinaria».

Los culés llegan a la cita recuperados tras un tramo de competición en el que han conseguido aparcar la crisis en la que se ha visto envuelto el club en las últimas semanas. Xavi se puso en el centro de la diana con su precipitado adiós al Barça a final de temporada y el guante lo ha recogido una plantilla que, desde entonces, ha ganado todo y que quiere seguir con esa tendencia al alza. Los triunfos contra Osasuna y, sobre todo, frente al Alavés, han servido para decir adiós al pesimismo y para que el equipo afile las uñas de cara a una recta final en la que todavía hay opciones de ganar la Liga y la Champions.

Ese es el mensaje que Xavi ha trasladado en todo momento y ese es el que el equipo quiere transmitir este domingo contra el Granada. Y es que el Barça necesita ganar todo de aquí hasta mayo. No hay otra fórmula si de verdad quiere pelear por un título que está muy cuesta arriba. Para ello, Xavi recuperará a varios efectivos que llevan un tiempo en el dique seco. Los que regresan podrán ser de la partida en un once en el que no estarán por lesión Marcos Alonso, Balde, Gavi, Joao Félix, Ferran Torres y tampoco por sanción Vitor Roque tras la expulsión por doble amarilla que sufrió ante el Alavés.

Todas estas ausencias condicionarán un once en el que Xavi podría repetir la fórmula que tanto éxito le dio en Mendizorroza. El técnico catalán apostó por un 4-4-2 de seguridad con Christensen en la medular junto a Frenkie de Jong y con una mayor libertad para Pedri y Gündogan en ataque. La idea cuajó y este domingo podría llevarse a cabo de nuevo con Lamine Yamal en un costado, Cancelo con todo el carril por la izquierda y Lewandowski como encargado de marcar los goles en la punta de lanza.

Un rival necesitado

Enfrente estará un equipo que no regalará nada, ya que no se lo puede permitir. El Granada continúa sin dar con la tecla, está en una situación límite y necesita como el comer encadenar un par de victorias que le den esperanza de cara a la recta final de curso. Los pupilos del Cacique Medina apenas han ganado dos partidos en las primeras 23 jornadas y buscarán la tercera en la casa del campeón.

Para ello, el técnico argentino del Granada tendrá que sobreponerse al adiós de Bryan Zaragoza, que se ha marchado antes de tiempo al Bayern de Múnich, y a las bajas por lesión de Lucas Boyé, Víctor Díaz, Piatkowski, Jesús Vallejo y Raúl Fernández, y de Gonzalo Villar por acumulación de amonestaciones.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Iñigo Martínez, Cancelo, Gündogan, Christensen, De Jong, Pedri, Lamine Yamal y Lewandowski.

Granada: Batalla, Neva, Miquel, Bruno Méndez, Ricard, Hongla, Sergio Ruiz, Gumbau, Pellistri, Melendo y Uzuni.

Árbitro: Ortiz Arias. (Comité Madrileño).

Estadio y horario: Lluis Companys. 21:00 h. (Movistar LaLiga).