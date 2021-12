Jornada 5 Un punto de impotencia para el Barça El conjunto de Koeman no pudo pasar del empate ante un Granada que fue por delante en el marcador hasta el minuto final

El Barça no pudo pasar del empate a uno en el Camp Nou frente al Granada. El conjunto que dirige Ronald Koeman se vio por detrás en el marcador desde el primer minuto gracias a un tanto de Domingos Duarte y tuvo que jugar a remolque durante todo el encuentro. Tras 88 minutos de querer y no poder, Ronald Araujo logró de cabeza un gol que sirve para rascar un punto pero no para enterrar todas las dudas tras la debacle en la Champions.

Koeman salió de inicio con un once plagado de novedades para olvidar de inmediato cualquier rastro de la dolorosa derrota ante el Bayern. Cambió piezas el neerlandés con la entrada de jugadores de refresco como Balde en el lateral izquierdo, Sergi Roberto en el centro del campo y Coutinho y Demir arriba para acompañar a Memphis Depay. Los cambios no modificaron el 4-3-3 con el que Koeman comenzó en las tres primeras jornadas y en el debut en la Liga de Campeones, tan solo era una variación en las piezas.

El guion de Koeman era el clásico del Barça en la última década. El técnico neerlandés pretendía llevar la iniciativa a través del balón y su rival debía esperar para salir de al contragolpe en busca de ocasiones. Todo ese planteamiento iba a saltar por los aires en poco más de un minuto, el tiempo que tardó el Granada en demostrar que no había viajado a Barcelona para hacer turismo. Sergio Escudero encontró un resquicio en la banda izquierda, llegó a línea de fondo y la puso al área para que Domingos Duarte, libre de marca y en el primer acercamiento del partido, rematara el balón al fondo de las mallas. 'Sorpresa' en el Camp Nou y miedo a un nuevo descalabro.

1 Barcelona Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric García, Balde (Mingueza, min. 42), Busquets (Riqui Puig, min. 74), Sergi Roberto (Luuk De Jong, min. 46), Frenkie de Jong, Coutinho (Gavi, min. 60), Demir (Piqué, min. 74) y Memphis. 1 Granada Maximiano, Quini, Duarte, Abram (Sánchez, min. 78), Escudero (Neva, min. 46), Milla, Eteki (Montoro, min. 30), Monchu, Machís, Puertas (Gonalons, min. 67) y Jorge Molina (Luis Suárez, min. 67). Goles: 0-1: min. 2, Duarte. 1-1: min. 89, Araujo.

Árbitro: Jaime Latre (Comité aragonés). Amonestó a Montoro, Gonalons, Koeman, Maximiano, Monchu, Araujo, Quini, Bacca y Piqué.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de Liga, disputado en el Camp Nou ante 27.097 espectadores.

El tanto del Granada, que no era una sorpresa para la afición culé, sirvió para espolear a un Barcelona que entró al partido como si todavía estuviese quitándose de encima todavía el asedio del Bayern. A medida que pasaron los minutos el equipo blaugrana se asentó y el guion de partido comenzó a parecerse a aquel que había ideado Koeman. Busquets y Frenkie de Jong cogieron el timón del partido y los blaugranas mejoraron hasta obligar al equipo de Robert Moreno a ceder metros, una circunstancia que aprovechó Sergiño Dest para aparecer con asiduidad por el costado diestro. El norteamericano puso el desequilibrio y Memphis Depay, Philippe Coutinho y Sergi Roberto pusieron las ocasiones con tres disparos desde fuera del área que sirvieron para avisar al Granada.

El arreón del Barça obligó al Granada a cambiar de plan. La alegría nazarí pasó a ser la seriedad de un equipo rocoso que pretendía administrar la ventaja hasta el descanso buscando que no pasara nada. Eso desquició por momentos a los culés y a un Camp Nou impaciente por ver la reacción de su equipo, algo que iba a llegar de inmediato. El conjunto de Koeman se volcó en los minutos finales de la primera mitad y generó varias ocasiones que pusieron a prueba a Maximiano. La principal fue un remate de Araujo que tuvo una respuesta antológica del meta portugués, un milagro en forma de mano que sirvió a los de Robert Moreno para lograr la hazaña de llegar por delante a los vestuarios.

Aglomeración de torres

Tras la reanudación, Koeman modificó el dibujo. El técnico neerlandés dio entrada a Luuk de Jong por Sergi Roberto y pasó a formar con un 4-5-1 en el que Philippe Coutinho pasó a ser el mediapunta con Demir y Depay en los costados. El Barça siguió llevando la iniciativa espoleado por un Camp Nou muy enchufado durante toda la noche, sabedor de que su equipo necesitaba más una palmadita en la espalda en lugar de una crítica despiadada.

El nuevo esquema y la presencia en el área del Granada de un punta de referencia como Luuk de Jong provocó que el Barça insistiera más aún en los centros laterales. Sergiño Dest, en el costado izquierdo tras la lesión de Balde en la primera mitad, y Mingueza por el carril diestro subían una y otra vez sin que sus balones desembocaran en la cabeza del exdelantero del Sevilla.

A medida que pasaban los minutos la impotencia del Camp Nou y de los jugadores del Barcelona iba in crescendo. El Barça, con más corazón que cabeza insistía, y Koeman optó por la aglomeración de torres en el frente de ataque. Gerard Piqué y Araujo se instalaron en el área rival y los centros, prácticamente única solución del Barça durante toda la noche, se convirtieron en el único argumento para luchar contra la organizada defensa del Granada. Cuando parecía que todo estaba visto para sentencia, el enésimo centro encontró la cabeza de un Araujo que mereció ser el héroe a lo largo de todo el partido. El uruguayo se echó el equipo a la espalda y encontró el premio en el último suspiro para salvar un punto.