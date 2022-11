Piqué se despide con honores del Camp Nou

El Barcelona disputa hoy en el Camp Nou un partido que se ha convertido desde el pasado jueves en un improvisado homenaje a Gerard Piqué. El zaguero, de 35 años, jugará el último encuentro ante su público antes de colgar las botas en el mercado de invierno y lo hará delante de una afición que espera despedir sobre el césped a uno de los últimos exponentes que quedaban en activo del 'Pep Team', el mágico equipo que conquistó todo de la mano de Guardiola. Será la despedida a un jugador que ha pasado prácticamente toda su carrera como culé y que dice adiós al club de su vida perdonando una importante cifra económica.

«No sé si he sido justo con Piqué. Sé que he sido sincero, honesto y honrado con el mensaje y con lo que creía yo. Así se lo he hecho saber siempre. Al final, el futbolista siempre siente que el culpable es el entrenador si no juega mucho. Hay que lidiar con esto, es mi oficio», aseguró Xavi Hernández en una rueda de prensa monográfica, totalmente centrada en el sorprendente adiós de Piqué al Barcelona y al fútbol. El técnico de Tarrasa decidió el pasado verano que no contaba con el central como una primera opción y ahí se comenzó a fraguar una despedida que tendrá su culmen delante de un Camp Nou engalanado para decir adiós a uno de sus grandes ídolos.

Y es que Gerard Piqué deja el fútbol, pero lo hace llevando a cabo su último gran servicio al Barcelona. El '3' renuncia al año y medio que le restaba de contrato, una decisión que aliviará las arcas de la entidad azulgrana con más 50 millones de euros con los que no contaba Joan Laporta y que podrán ir destinados, quién sabe, a algún refuerzo de lujo en el siguiente mercado de invierno o el próximo verano. Ese dinero llegará en un momento crítico para los culés y puede servir también para tapar el agujero económico de más de 40 millones de euros provocado por la prematura eliminación en Champions League.

El partido en el Camp Nou ante el Almería será el colofón a unos días de homenaje al que se ha sumado parte de la plantilla actual del Barça. Xavi aseguró que era «uno de los mejores centrales de la historia del fútbol, una leyenda», mientras que Laporta agradeció la voluntad del jugador de terminar su contrato como culé de una manera amistosa. «Forma parte del escudo del Barça por los éxitos y el barcelonismo que ha demostrado, siempre será una referencia.

El acuerdo aún está en proceso de concretarse, pero hay una gran predisposición del jugador para ayudar al club», afirmó el máximo mandatario culé, sabedor de que la retirada del central es un balón de oxígeno para su mandato. También Sergio Busquets, capitán y futbolista con el que ha compartido más de una década como azulgrana tuvo palabras para su compañero en declaraciones a Barça TV. «Estoy triste, hemos vivido muchos momentos inolvidables. Ha dado mucho. Se va un trozo del escudo del Barça y de la historia», sentenció.

Palmarés de lujo

Piqué ha levantado con el Barça ocho Ligas, siete Copas del Rey, tres Champions, tres Mundiales de clubes, seis Supercopas de España y tres Supercopas de Europa. Ese palmarés de lujo y el barcelonismo que demuestra al renunciar a los más de 50 millones de euros brutos que le restaban de contrato estarán presentes en el Camp Nou, donde hace apenas diez días se pitó al central en el partido ante el Villarreal. Ese encuentro, una semana después de su fallo ante el Inter de Milán, pudo ser la gota que colmó el vaso para un futbolista que podrá despedirse vestido de corto ante el Almería.

En esta ocasión Xavi recupera a Eric García y a Christensen en la zaga tras dejar atrás sus problemas físicos, pero los dos están todavía faltos de ritmo y eso le abre la puerta de la titularidad al veterano central ante las ausencias por lesión de Jules Koundé y Ronald Araujo. «Contamos con él hasta el último partido», aseguró Xavi, que tiene también las bajas de Sergi Roberto, Franck Kessié y Memphis Depay.

Todas estas ausencias condicionarán un once en el que Xavi no hará demasiados experimentos. El egarense pudo rotar entre semana en el compromiso de Champions frente al Viktoria Pilsen y disputará el choque ante el Almería con todas las armas que tiene a su disposición para recuperar el liderato. Bellerín y Jordi Alba podrían volver a los laterales, Frenkie de Jong jugaría de nuevo junto a Busquets y Lewandowski regresaría a la punta de lanza acompañado de Dembélé y Ansu Fati.

Un visitante frágil

El encargado de intentar aguar la fiesta a Piqué será un Almería que ya ha demostrado este curso que tiene mimbres para hacer daño a cualquier equipo, pero que baja enteros cuando juega a domicilio. El equipo dirigido por Rubi es el sexto mejor equipo local, pero a su vez también es el peor visitante de toda la categoría. Apenas ha rascado un punto de los 18 que ha disputado, un registro que espera romper dando la campanada en el Camp Nou y colándose en la fiesta azulgrana. Para ello, no podrá contar por lesión con Iván Martos, Nieto, Centelles y Rojas.