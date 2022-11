Piqué: «Nací aquí y moriré aquí»

Gerard Piqué se emocionó sobre el césped del Camp Nou cuando cogió el micrófono al final del partido contra el Almería, el día en el que decía adiós al fútbol como líder y capitán del Barça, su equipo de cuna. Lloró como un niño para dirigirse a los aficionados. «Primero quiero dar los agradecimientos porque si no me olvidaré. A los compañeros, al staff, a los doctores, fisios, gente del gimnasio, material, a los que no ayudan día a día sea más fácil. A la junta por todos estos años...», dijo Geri. Agregó que «en la vida cuando te haces grande, a veces querer es dejar marchar».

«De tanto amor y pasión entre el Barcelona y yo, creo que era el momento de dejarnos un espacio, una poco de aire. Y estoy convencido de que un futuro volveré a estar aquí. Esto no es una despedida. Ya me fui con 17 años y porque creí que ese momento precisaba también un espacio. Deciros que mi abuelo me hizo socio cuando nací. Nací aquí y moriré aquí».