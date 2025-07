El Barça de Flick 2.0 echa a andar

Daniel Panero Lunes, 14 de julio 2025, 13:31 Comenta Compartir

El Barcelona está de vuelta. Tras un mes de descanso, en el que el planeta fútbol ha mirado al Mundial de Clubes, los culés han regresado al trabajo y lo han hecho con varias carpetas abiertas. Hansi Flick tendrá que tomar decisiones sobre varios futbolistas, el club deberá buscar salidas en el mercado y también incorporaciones para un equipo que tiene el difícil objetivo de mejorar todo lo bueno que se hizo el pasado año. Es hora de trabajar y lo sabe un Flick que ya aprieta para que no haya relajaciones.

Y es que el técnico alemán ya fue el primero en presentarse este domingo a las pruebas médicas organizadas por el club y a buen seguro que esa puntualidad volverá a ser un tema a tratar esta temporada. Qué se lo digan a jugadores castigados el pasado año como Iñaki Peña o Jules Koundé. Ellos ya probaron la exigencia de un Flick que no va a levantar el pie del acelerador y que ya ha tomado las primeras decisiones antes incluso de volver al trabajo. No cuenta, en principio, con Oriol Romeu, que vuelve tras su cesión al Girona, Ter Stegen, Iñaki Peña, Pau Víctor y Pablo Torre, cuya salida al Real Mallorca es inminente.

Son las salidas en las que trabaja un Barcelona que, no obstante, está abierto a escuchar propuestas por varios futbolistas. Flick tiene intocables, pero en ese grupo no están jugadores como Andreas Christensen o Araujo, cuyos roles se han visto devaluados tras la aparición de Cubarsí y el buen rendimiento de Iñigo Martínez. Son las caras de una operación salida que no será, en ningún caso, una gran revolución después de un año en el que no solo se sentaron las bases del proyecto, sino que además se logró ganar un triplete nacional que devolvió la ilusión a todo el barcelonismo.

Esa ilusión Flick sabe que es un arma de doble filo. El técnico alemán quiere evitar cualquier tipo de relajación tras la consecución de la Liga y la Copa del Rey y desde el primer día buscará nuevos retos para los suyos y mantener así una de las señas de identidad para su modelo de juego. «Quiero calidad, intensidad y concentración absoluta en el juego. Queremos ser un equipo activo, con y sin balón. Un equipo que dé el 100% y que disfrute cuando tenga la pelota«, dijo ya la pretemporada pasada, una hoja de ruta que espera repetir desde el primer entrenamiento.

Todos disponibles

La gran noticia para Flick es que, tras los reconocimientos médicos de este domingo, todos los jugadores están a su disposición. Al no haber disputado el Mundial de Clubes ni haber tenido compromisos de selecciones recientemente, el técnico alemán puede contar con todos para la pretemporada. Esto es una diferencia importante con la temporada pasada, en la que se disputó la Eurocopa, y también una diferencia con otros competidores como el Real Madrid que han estado inmersos en la competición hasta la pasada semana.

Así las cosas, Flick tiene a todos a su disposición y cuenta además con el regreso de Marc Bernal, ya recuperado de la grave lesión que le hizo perderse toda la temporada pasada, y con la participación de nuevos futbolistas de la cantera. Flick está, de nuevo, dispuesto a dar oportunidades como ya hiciera el pasado curso y hará un banco de pruebas en los próximos días para evaluar si hay jugadores que puedan aportar y viajar a Asia, donde los culés continuarán con su preparación y disputarán los tres primeros amistosos en Japón y Corea.