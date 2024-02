El Barça busca ante el Getafe meter presión a Real Madrid y Girona

Ganar, ganar y volver a ganar. Ya lo decía Luis Aragonés, y esa es la premisa que se ha marcado el Barça de aquí hasta el final de temporada. No le queda otra al equipo culé y con esa idea saldrá este sábado al Lluis Companys para enfrentarse al Getafe de José Bordalás. El conjunto que dirige Xavi Hernández necesita una victoria para recuperar sensaciones en casa y para meter presión a Real Madrid y Girona, los dos equipos que tiene por delante en la clasificación, y para ascender a la segunda plaza de la Liga. Esa es la única vía para soñar con un título que sigue estando casi imposible, pero que para el Barcelona hay que pelear hasta el final.

«Hasta que matemáticamente podamos, la lucharemos. No tiramos la toalla por la Liga, pero está complicado. No podemos fallar en ningún partido. Todos los encuentros son finales si queremos ganar la Liga y la Champions», reconoció Xavi este viernes. El técnico azulgrana no se rinde, confía en las pocas opciones que le quedan para pelear el campeonato y hace un llamamiento al público al Lluis Companys: «Jugamos en casa y necesitamos a la afición. Es un partido muy importante contra un rival que ha sacado puntos en campos complicados como el Metropolitano. Son tres puntos muy importantes para el título de Liga».

El llamamiento a los aficionados llega después de que el Barcelona haya mostrado síntomas de zozobra en algunos compromisos en su estadio. El Girona le marcó cuatro goles, el Villarreal cinco y el Granada, penúltimo clasificado, le hizo tres en un encuentro que todavía colea en la actualidad azulgrana. Y es que ese día el equipo de Xavi dejó escapar una oportunidad para apretar la zona alta y aparcó cualquier atisbo de mejoría tras el adiós a final de temporada adelantado por Xavi semanas atrás.

La reacción del equipo, a la que tanto alude el entrenador catalán, ha sido tibia, con triunfos agónicos como los logrados contra Osasuna y Celta y amargos empates como el del miércoles en Champions frente al Nápoles. El Barça llega a la cita contra el Getafe con la necesidad de lograr el triunfo y con la necesidad también de justificar las palabras de su técnico.

Para plasmar esa supuesta mejoría, Xavi podrá contar con todos sus efectivos a excepción de los lesionados Marcos Alonso, Balde, Gavi y Ferran Torres. Estas ausencias condicionarán un once en el que Xavi hará «pocos cambios porque es un partido trascendente» y en el que la principal incógnita es si apostará de nuevo por el 4-4-2 de los últimos partidos o si retomará el 4-3-3 con el que inició el curso. En este último caso, Pedri podría tener descanso ante la aglomeración de partidos y Raphinha regresar a la titularidad para poder tener un extremo más en los costados y generar desequilibrios a uno de los equipos más sólidos de la competición.

Un rival peligroso

Enfrente estará un equipo del que no conviene fiarse. El Getafe esta temporada mezcla la solidez típica de los equipos que dirige Bordalás con jugadores en ataque que son capaces de generar peligro por sí mismos. Mason Greenwood y Borja Mayoral atraviesan un gran momento de forma y han llevado al cuadro azulón a estar en una zona cómoda de la clasificación y más cerca ya de puestos europeos que de los que marcan el descenso a Segunda.

El Getafe llega además a la cita en un buen momento anímico. Solo ha perdido uno de los últimos encuentros y fue ante el Real Madrid en el Coliseum, por lo que aterrizará en el Lluis Companys con la idea de sumar algo positivo. «Estamos preparados. Vamos con ilusión y sin presión. Seguro que vamos a hacer un gran partido», aseguró Bordalás, que podrá contar con todos sus futbolistas a excepción del lesionado Mauro Arambarri.

Posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Christensen, De Jong, Gündogan, Raphinha; Lamine Yamal y Lewandowski.

Getafe CF: Soria; Iglesias, Djené, Alderete, Diego Rico; Greenwood, Maksimovic, Milla, Jordi Martín; Mayoral y Mata.

Árbitro: Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego).

Estadio y horario: Lluis Companys 16:15 h. Movistar LaLiga.