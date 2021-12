El coronavirus marca el duelo entre el líder y el Athletic en San Mamés

El partido que disputarán la noche de este miércoles en San Mamés el Athletic y el Real Madrid, adelantado a la 21ª jornada de Liga por la participación de ambos en la Supercopa del mes de enero, está marcado por el coronavirus. Hasta una docena de jugadores se perderán el encuentro como consecuencia de la enfermedad. Ocho del líder del campeonato y cuatro del conjunto bilbaíno, entre ellos, Unai Simón, el guardameta del segundo equipo menos goleado de la Liga, que no defenderá la portería local ante el bloque más realizador y dos de los tres máximos artilleros de la competición: Karim Benzema y Vinicius.

Entre el francés y el brasileño suman ya 23 goles, mientras que el Athletic al completo tan solo ha marcado 16 en 18 partidos. Sin embargo, una vez rota su mala racha ante el Betis (3-2), el equipo de Marcelino aspira a aprovecharse de las numerosas ausencias del líder, que hace tres semanas en el Bernabéu se salvó de milagro de la derrota. Entonces, el Athletic no tuvo pólvora tras someter durante toda la segunda parte a un Madrid agotado que ganó con enorme fortuna gracias a Benzema y a las paradas de Courtois (1-0). Del reciente duelo entre el Athletic y el Madrid repetirán en el once rojiblanco sus cuatro defensas, Dani García, Vencedor, Muniain e Iñaki Williams, y en el blanco solo siete jugadores, porque entre víctimas de la pandemia, lesionados (Carvajal y Ceballos) y sancionados (Casemiro) son 11 los futbolistas de la primera plantilla del líder que no estarán en San Mamés.

El coronavirus dejó este martes también fuera a David Alaba, positivo tras ser sometido el defensa austríaco a una PCR después de que la noche anterior se confirmase el de Isco y se sumasen a Modric, Asensio, Rodrygo, Bale, Marcelo y Lunin, pese a que el centrocampista croata, con síntomas, dio negativo en su última prueba. «Modric no se ha entrenado porque no está bien, y tenemos que esperar a que se encuentre mejor», reconoció ayer Ancelotti, para quien «la visita a San Mamés es una oportunidad para mostrar la calidad de la plantilla». Sin dos de los tres integrantes fijos en su centro del campo, el técnico italiano confirmó en la medular la titularidad de Camavinga y Valverde como sustitutos de Casemiro y Modric y dejó entrever que repetirá con el tridente de ataque formado por Hazard, Benzema y Vinicius, aunque recordó que el belga «no es un extremo que juega por fuera, sino que le gusta la banda izquierda (reservada al talento brasileño) o jugar detrás del delantero».

Sin extremo derecho

«No estoy tan seguro de cambiar el 4-3-3 que nos ha dado mucho por el 4-4-2. No tener un extremo derecho sería el único motivo para utilizar un 4-4-2, pero no lo sé. Hazard prefiere jugar detrás del delantero (en la mediapunta) y es una opción, pero no lo sé. Tendré que esperar a la noche, que me da consejos» comentó Ancelotti, quien augura «un partido muy difícil y distinto al del Cádiz». «En el encuentro que jugamos en el Bernabéu el Athletic mostró que es un fútbol diferente, más vertical, y que juega un fútbol más agresivo», recordó Ancelotti, quien volvió a lamentar la falta de efectividad de su equipo contra el muro amarillo.

En el Athletic, además de Unai Simón, se han visto afectados por covid Íñigo Martínez, Ezkieta y Berenguer, que es un recambio habitual de Marcelino y sustituyó a Muniain durante la segunda parte, tanto en el Bernabéu como el pasado domingo ante el Betis. «La pandemia nos vuelve a golpear, pero vamos a intentar ganar al Real Madrid», advierte el técnico del Athletic, quien tampoco puede contar con los lesionados Villalibre, Vivian y Berchiche, lo que deja aún más mermado su banquillo, mientras Ancelotti ha tenido que completar la convocatoria con siete canteranos, entre ellos dos porteros del Juvenil B. Rota la indiscutible pareja de centrales madridista, será Nacho quien ocupará el puesto de Alaba en el centro de una defensa poco fiable a balón parado, una de las principales armas del Athletic.