La Catedral examina si el Real Madrid es león o cordero

Recordaba Quique Setién en la previa del duelo copero que midió el jueves al Villarreal con el Real Madrid que un animal herido puede ser mucho más peligroso. Los blancos, cuya derrota en la Supercopa de España y las malas sensaciones que vienen transmitiendo desde el regreso de la competición amenazaban con precipitar una crisis, salieron vivos del Estadio de la Cerámica, aunque arrojando la duda de si lo lograron porque están en vías de volver a ser los reyes de la selva o, por el contrario, se comportaron como corderos cuyo instinto de supervivencia les permitió aprovechar un exceso de confianza de su depredador para salvar el pescuezo. En San Mamés, tierra de leones, puede despejarse la incógnita sobre una escuadra que tuvo una actitud bipolar en el recinto azulejero.

Errático y acomplejado en la primera parte, el Real Madrid resucitó en la segunda mitad con una remontada marca de la casa que puede devolverle la autoestima. «La reacción fue muy buena», destacó este sábado Carlo Ancelotti, quien confía en que el triunfo contra el Villarreal suponga un punto de inflexión dentro de un borrascoso mes de enero. Con ese objetivo leyó la cartilla a sus pupilos. «Jugamos un fútbol eficaz, pero cometimos errores también. No se puede entrenar, solo se puede recuperar, así que miramos vídeos para evitar esos errores y no repetirlos», aseveró en la víspera de otro clásico de altos vuelos en La Catedral.

Bajo la lupa están los fallos «de posicionamiento y de lectura» a la hora de realizar la presión que le han costado tan caros al Real Madrid en las últimas fechas, como reconoció Ancelotti. «A veces no presionamos y tenemos tiempo para ello, a veces la línea no está junta. Salimos a veces a la presión cuando no debemos salir. A veces se toman decisiones individuales que nos afectan. Nuestra área es amiga, no es enemiga, eso les digo a los jugadores. Debemos controlar bien nuestra casa. Todo lo que puede llegar atrás de la línea puede ser un peligro, controlarla bien es fundamental. Antes de presionar, hay que controlar bien la espalda», desgranó un técnico que está obsesionado con corregir esos alarmantes desajustes que han contribuido a que su escuadra encajase ocho goles en las cuatro últimas citas. «La intensidad y las ideas serán importantes, y no regalar lo que venimos regalando», alertó de cara el pleito de este domingo.

Ancelotti no tiene un buen recuerdo de su última visita al feudo del Athletic, donde hace un año su equipo cayó en cuartos de final de la Copa del Rey. Entonces, como ahora, el Real Madrid estaba lejos de ofrecer un rendimiento óptimo y, dos semanas después de tropezar en San Mamés, el edificio de los blancos amenazaba con derrumbarse tras sucumbir ante el PSG en el Parque de los Príncipes. El resto es historia de sobra conocida.

La enfermería trae de cabeza a un bloque que pisará el templo rojiblanco sin Carvajal, Lucas Vázquez, Alaba, Tchouaméni y Hazard. Ancelotti citó a Modric, al que concedió descanso el jueves, pero no alistó esta vez a ningún futbolista del Castilla, por lo que solo cuenta con 18 expedicionarios para un encuentro que el Athletic también afronta urgido.

Valverde desconfía

El conjunto de Ernesto Valverde solo ha sumado dos puntos en las tres últimas jornadas y la derrota en el derbi del pasado sábado ha dejado secuelas tanto en la clasificación, con los leones fuera de puestos europeos, como en la confección del once ante el Real Madrid. Yeray, expulsado en Anoeta, no podrá ser de la partida, después de que el Comité de Apelación rechazase el recurso del Athletic y el Tribunal de Arbitraje Deportivo denegase la cautelar por la roja que vio el central ante la Real Sociedad.

Iñigo Martínez sigue lesionado, lo que pone el foco sobre Aitor Paredes, un cachorro de 22 años con solo cinco partidos en la élite, todos ellos como suplente. Todo apunta a que formará pareja con Vivian. «Tiene poca experiencia en Primera, pero está preparado para partidos importantes», aseguró Valverde, que no se fía del bache de su adversario. «Todos querríamos una crisis de esas, de ganar la Liga y perder la Supercopa, ya nos podía tocar un problema de ese tipo. Tiene argumentos suficientes para ganar o sobreponerse, como ante el Villarreal. A diferencia del Barça, que marca un estilo y forma de jugar característica, lo que hace es no reparar en gastos ni hacer prisioneros. Cuando estás jugando bien, es cuando estás a punto de perder. No puedes descuidarte nunca», razonó el Txingurri.