Los árbitros reclaman a LaLiga el fuera de juego semiautomático tras el escándalo en el Cádiz-Elche

El VAR no deja de indignar y alimentar la polémica arbitral que jornada a jornada sacude al fútbol español y a los organismos que rigen las competiciones, LaLiga en el caso del campeonato de la regularidad, y la Federación Española de Fútbol (FEF) en el de la Copa del Rey y de la reciente Supercopa. La guerra entre las instituciones que presiden Javier Tebas y Luis Rubiales vivió este martes un nuevo capítulo, en esta ocasión con motivo de la tecnología, que la noche del lunes protagonizó un escándalo en el Cádiz-Elche, con un gol ilegal del equipo visitante concedido por el VAR que dio el empate al conjunto iliciano.

El Comité Técnico de Árbitros (CTA), que se declara «ente autónomo de la FEF», reclamó este martes a LaLiga implementar el fuera de juego semiautomático en la Liga para evitar «cualquier tipo de fallo en la toma de decisiones» respecto a las posiciones ilegales. Los colegiados, que recuerdan «la experiencia llevada a cabo por la FEF en la última Supercopa de España», destacan que la herramienta del fuera de juego semiautomático se convierte en «infalible» gracias a la activación de una serie de alertas enviadas a los árbitros cuando uno o más jugadores se encuentran en posición antirreglamentaria.

El CTA anunció este martes que retomará las conversaciones con LaLiga para conseguir que la nueva herramienta se utilice en todos los torneos, ya que considera que «el fútbol español merece seguir creciendo en un contexto de vanguardia para evitar situaciones que se pueden subsanar con la aplicación de la tecnología». «Acabar con el error humano no es posible, pero sí lo es en el fuera de juego si se aplica la herramienta del semiautomático», insiste el organismo que preside Luis Medina Cantalejo, sustituto de Carlos Velasco Carballo al frente de los árbitros desde noviembre de 2021.

Por el momento, el grave error del videoarbitraje en el Nuevo Mirandilla ya se ha cobrado las primeras víctimas. El primer árbitro de la sala VOR del Cádiz-Elche, Iglesias Villanueva, que iba a ocupar el mismo cargo este miércoles en el Levante-Atlético de Copa, ha sido apartado de los octavos de final de esta semana, al igual que Díaz de Mera, su asistente en el estadio del equipo andaluz, que no pitará el Villarreal-Real Madrid. El CTA ha castigado al colegiado gallego y al castellano-manchego por un error sin precedentes desde que se utiliza el videoarbitraje. Dicho error ha dejado en evidencia a los encargados de validar o no los goles y que ha provocado también todo tipo de suspicacias, con el Sevilla también implicado en la lucha por evitar el descenso.

Guadalupe Porras advirtió al VAR

El propio árbitro principal del Cádiz-Elche, Del Cerro Grande, no pudo ver el claro fuera de juego de Ezequiel Ponce previo al gol del delantero argentino en el minuto 81, y tras el 1-1 pidió perdón al entrenador del equipo amarillo, Sergio González. «Sorprende que el señor que está en el VAR no chequee esta acción de importancia descomunal», lamentó el nuevo técnico del Cádiz.

Más «Estoy esperando a que me devuelvan los dos puntos. Al Cádiz siempre le toca la china. ¿Para qué voy a llamar a Luis Rubiales? A él le interesa la Supercopa y el glamour. A los equipos pequeños no les hace ni caso. No le importamos a nadie. Que sigan con el glamour, que les va muy bien», lanzó muy enfadado el presidente del Cádiz, Manolo Vizcaíno, tras verse perjudicado por una decisión arbitral que vuelve a poner en la picota a los colegiados y al presidente de la FEF.

El 'Diario de Cádiz' desveló este martes que Guadalupe Porras, juez de línea en el Nuevo Mirandilla, advirtió por el pinganillo que podía existir fuera de juego de Ezequiel Ponce y pidió que se revisara la jugada, pero desde el VAR se ignoró la solicitud. Entre lágrimas, Guadalupe Porras también pidió disculpas al Cádiz en el vestuario arbitral.