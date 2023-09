Ancelotti apela al «equilibrio» y Güler vuelve a lesionarse

«Reaccionar rápido y volver a ganar». Tras una contundente derrota ante el derbi que disparó las críticas a Carlo Ancelotti por su errático planteamiento en el Metropolitano, a varios jugadores por su pobre rendimiento y a los dirigentes por la planificación de la plantilla, el Real Madrid está obligado a vencer este miércoles a Las Palmas en uno de esos llamados duelos trampa que integran el sobrecargado calendario.

Es una jornada intersemanal poco motivadora para la afición y un rival recién ascendido, pero como advirtió en la víspera el técnico blanco los grancanarios manejan bien el balón y son pacientes, como exige su técnico García Pimienta, están crecidos tras lograr ante el Granada su primer triunfo en esta Liga y quieren lucirse en una cita con todo por ganar y nada que perder.

De momento, la previa dejó otra mala noticia y sensación de descoordinación en el Madrid. Tras el entrenamiento, Ancelotti celebró ante los periodistas los regresos de Carvajal, el añorado Vinicius, ausente desde que sufrió una dolencia muscular en el choque ante el Celta hace un mes, y Arda Güler, pero poco después el club informó de una nueva lesión del turco, en este caso en el recto anterior izquierdo. No tiene nada que ver con la artroscopia de menisco al que fue sometido en la rodilla derecha, pero a las seis semanas que estuvo de baja hay que sumar tres más.

Autocrítica con matices

Ancelotti ejerció con la sabiduría de un veterano a la hora de encajar y responder a los reproches. Hizo autocrítica, pero con matices, sin necesidad de flagelarse ni de mostrar signos de debilidad y apelando al «equilibrio», una virtud, que según dijo el italiano, en su caso es «genética».

«Sé lo que tengo que hacer perfectamente. Las críticas forman parte del cargo y no me afectan, y respeto a la opinión pública, que puede decir lo que quiera. Hacemos muchas cosas bien y pocas más y creo que es demasiado poner todo en duda por una derrota después de deis victorias consecutivas», razonó Ancelotti.

Negó no atreverse a no alinear como titulares a Modric y Kroos en los partidos más importantes, mostró su confianza en el portero Kepa Arrizabalaga y, a vueltas con los sistemas, razonó que todos tienen cosas positivas y también «debilidades». En concreto, el 4-4-2 con rombo en el centro del campo por el que se ha decantado desde que dispone de Jude Bellingham, considera que «permite presionar más arriba y ser más enérgicos», pero también provoca cierta «descolocación defensiva y que a veces los interiores no tengan tiempo para ayudar a los laterales». Eso fue justo lo que aprovechó de maravilla el Atlético en el derbi.

Lanzó balones fuera y recurrió a tópicos al cuestionarle una vez más por su futuro, al parecer ligado a la selección de Brasil desde la próxima temporada, y se mostró elegante con los técnicos que surgen en el horizonte como posibles sucesores. «Tuve a Xabi Alonso como jugador. Tiene un conocimiento del fútbol de alto nivel y lo está haciendo muy bien en el Leverkusen. Le deseo, como a Raúl o Arbeloa, que algún día sean entrenadores del Real Madrid. Le quiero mucho», finalizó. Enfrente, el técnico catalán, educado en los postulados de La Masia, exige a sus jugadores intentar «jugar de tú a tú» y «que no les queme el balón», además de emplearse con «orden y sacrificio».

Alineaciones probables

Real Madrid: Kepa, Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouameni, Valverde, Camavinga, Bellingham, Rodrygo y Joselu.

Las Palmas: Valles, Araujo, Saúl Coco,Álex Suárez, Cardona, Kirian, Perrone, Loiodice, Marvin, Munir y Jonathan Viera.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Hora: 19:00 h. Santiago Bernabéu.

TV: Movistar LaLiga.