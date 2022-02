Xavi: «Necesitamos más resultados»

El Barça se juega su futuro en la Europa League en su visita al Nápoles, después de un empate a uno en el Camp Nou que supo a poco a tenor del dominio azulgrana pero que compromete mucho la continuidad culé en la competición en un escenario muy peligroso. Xavi es consciente de la dificultad del escenario y el rival, pero afronta con optimismo la cita, satisfecho con la evolución positiva de su equipo pero también consciente de que esta ha de plasmarse en resultados.

«Si me dejan elegir siempre preferiría ganar y jugar bien pero hay un rival enfrente que nos va a complicar, es el Nápoles. Conmigo se ha jugado bien y no se ha ganado pero estoy seguro de que estaremos más cerca de ganar jugando como en Valencia, contra el Atlético o el Elche. Estamos creciendo pero esto va de ganar y necesitamos más resultados», reconoció el técnico catalán en la previa del duelo en terreno partenopeo, cn el pase a octavos de la Europa League en juego.

«Afrontaríamos el partido igual si hubiéramos ganado. El objetivo es dominar con el balón, hacer una presión alta bastante intensa y ser rápidos en la circulación. El Nápoles presionará mucho, apretará alto y tratará de imponer un ritmo intenso de juego. Mañana será una guerra futbolística y quien controle el balón tendrá mucho ganado», explicó el técnico de Tarrasa respecto a su idea de partido en Nápoles, un equipo que considera «de nivel Champions y que está conmpitiendo por el scudetto».

«Es el siguiente partido y al final cada partido, con las urgencias que hay en el Barça actual, es una final, más no haciendo los deberes en casa y teniendo que jugártela en su campo, en el Diego Armando Maradona. Es el fútbol, es el día a día», valoró Xavi respeto a la importancia que condece al duelo, con el futuro en una competición en juego. «No pasar la eliminatoria sría una decepción grande. Tenemos muchas esperanzas puestas en la competición. No es la Champions pero es Europa y ante un equipo grande. Queremos demostrar que podemos competir a este nivel. No será fácil. Vaticino un partido durísimo», aventuró a continuación.

«Es un honor, una motivación extra, jugar en el Diego Armando Maradona, que fue un futbolista que nos emocionó a todos. Seguimos viendo sus vídeos, marcó una época y hoy seguiría siendo el mejor de todos los tiempos si no fuera por Messi», señaló el preparador azulgrana respecto al escenario del encuentro, un estadio siempre caliente que el Barça pisará por primera vez después del cambio de denominación en recuerdo al Pelusa.

Dembélé, uno más

«Nosotros contamos mucho con la cantera porque siempre nos da un plus. Cuando hemos ganado títulos siempre ha habido gente de casa. En el Barcelona se trabaja muy bien la cantera por eso los Gavi, Nico, Ansu Fati, Araujo aunque llegó tarde, y antes Busquets o Piqué», recordó cuando se le preguntó desde la prensa italiana sobre su opinión sobre el papel de la cantera en el fútbol actual.

«Ousmané se está cuidando, es profesional, se entrena con el grupo y ha sido ejemplar en el colectivo. Por eso contamos con él, a final de temporada se verá. Es un futbolista que me gusta», aseguró finalmente sobre el papel de Dembélé una vez descartada su salida en el mercado invernal, en un guiño claro al jugador francés y su rol en el Barça hasta el final de la temporada, cuando concluye su contrato.

«La gente siempre opina y sabe más que yo, pero yo intento siempre dar lo máximo y si estuviera mal de forma no estaría en el campo por mi responsabilidad con el equipo y con el club», zanjó por su parte Ter Stegen, cuestionado por su estado de forma actual. «Me encuentro bien y el equipo también está en buen momento de forma», añadió en este sentido.

«Esta eliminatoria supone mucho para el equipo porque estamos en un buen momento y tenemos mucha gente joven que está creciendo. En las últimas semanas hemos dado un paso hacia adelante y hemos mejorado», valoró el guardameta alemán en cuanto a la importancia que se concede en el vestuario al objetivo de superar la eliminatoria frente al Nápoles.