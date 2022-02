Apagón del Barça en Europa

El Barça debutó el jueves en la Europa League como otro día más en la oficina. El equipo de Xavi volvió a ser el de las buenas sensaciones. Dominó prácticamente todas las facetas del juego, asedió a su rival a lo largo de todo el choque y generó innumerables ocasiones. Solo le faltó de nuevo el detalle más importante, meter el balón entre palos. Los azulgranas apenas marcaron un tanto al Nápoles y alargaron la sequía iniciada a finales de la temporada 2020-2021. En sus últimos diez partidos europeos solo han marcado cinco goles y han logrado dos victorias.

«Me da rabia haber perdonado tanto, porque es un partido para, como mínimo, ganar. Me da pena decir que es un combate nulo y que nos la jugamos en Italia. Al final son errores nuestros, porque tienes que ser más efectivo en las áreas», afirmó Xavi tras el empate de su equipo en el Camp Nou frente al Nápoles en el debut en el segund o torneo continental. Las palabras del técnico de Tarrasa son las de un entrenador que vio pasar ante sus ojos la oportunidad de entrar con buen pie en una competición y dar un golpe encima de la mesa contra uno de los grandes candidatos a levantar el título.

El Barça gozó ante el Nápoles de un 65% de posesión de balón y 21 remates, por apenas cuatro del equipo de Luciano Spalletti. La cifra de acercamientos para el equipo culé es apabullante, pero se diluye en cuanto que entra en escena una variante clave en este deporte como es la puntería. Los pupilos de Xavi superaron la veintena de disparos, sí, pero solo obligaron a intervenir a Meret en cinco ocasiones, una cifra que ya no parece propia de un acoso como el que firmó el Barcelona en su debut en la Europa League.

La falta de puntería del Barcelona viene de lejos. Esta temporada los culés perdieron pegada con la marcha de jugadores importantes en la faceta ofensiva como Leo Messi y Antoine Griezmann y firmaron una fase de grupos de la Liga de Campeones marcada por la impotencia ante la portería rival. De la mano de Ronald Koeman, el Barça se quedó a cero ante el Bayern de Múnich (0-3) y el Benfica (3-0), un inicio accidentado que fue remontado con dos triunfos por la mínima ante el Dinamo de Kiev (1-0 y 0-1). Fueron dos resultados 'in extremis' que no evitaron la debacle final, ya con Xavi en el banquillo, con dos nuevos 'roscos' ante Benfica (0-0) y Bayern (3-0) El bagaje no pudo ser más pobre en ataque, con solo dos dianas en seis encuentros, insuficiente para estar en octavos y aprobado raspado para acceder a la segunda competición europea.

La mala racha este curso se une al mal final de temporada continental del Barça la pasada campaña. Los culés terminaron con un sonronjante 0-3 sufrido ante la Juventus en el Camp Nou y una eliminatoria de octavos ante el Paris Saint-Germain que se saldó con un resultado global de 5-1 en el que Kylian Mbappé puso los fuegos artificiales. Fue el inicio de una pesadilla de solo dos triunfos en diez encuentros y apenas cinco goles.

Ferran Torres, tocado

«A Luis Suárez le pasó, que parecía que no tenía gol. La camiseta del Barça pesa unos kilitos más. Pero yo estoy encantado de tenerle en el equipo y dará muchas alegrías. Ha tenido gol toda su vida y lo tendrá. Tiene nuestra confianza absoluta. No le va a afectar», afirmó Xavi al ser preguntado por Ferran Torres, uno de los futbolistas que más ocasiones desperdició frente al Nápoles.

El exjugador del Manchester City terminó el partido desolado, sin consuelo y entre lágrimas. A lo largo de todo el choque fue uno de los jugadores más activos y tuvo hasta tres ocasiones claras ante Meret que no acertó a concretar, ni siquiera para mandar el balón entre los palos. Su noche fue aciaga, a pesar de que dio muestras de tener personalidad al coger la responsabilidad de lanzar el penalti que sirvió para empatar el encuentro en la segunda mitad.

Los últimos 10 partidos en Europa

-Barça 0-3 Juventus

-Barça 1-4 PSG

-PSG 1-1 Barça

-Barça 0-3 Bayern

-Benfica 3-0 Barça

-Barça 1-0 Dinamo de Kiev

-Dinamo de Kiev 0-1 Barça

-Barça 0-0 Benfica

-Bayern 3-0 Barça

-Barça 1-1 Nápoles