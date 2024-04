Xavi: «Del ADN Barça podemos presumir Luis Enrique, Guardiola, Arteta y yo»

Xavi Hernández, muy elegante durante su conferencia de prensa previa a la ida de cuartos de la Champions en el Parque de los Príncipes, no quiso entrar en polémicas con Luis Enrique después de que el técnico del PSG manifestase que él representa mejor el estilo Barça que el actual entrenador azulgrana. Xavi calificó a Luis Enrique como «uno de los mejores entrenador del mundo, un grandísimo entrenador», y destacó que no solo ellos dos como representantes del ADN Barça, sino también Pep Guardiola (Manchester City) y Mikel Arteta (Arsenal), están en los cuartos de final de la Champions.

«Es Luis Enrique. Ya le conocéis. Tengo muy buena relación con él y tiene todo mi respeto. Tiene un equipo para ganar la Champions. Del ADN Barça podemos presumir Luis Enrique, Pep, Arteta... los cuatro estamos en los cuartos de final con ADN Barça. Más allá de la posesión, los dos buscamos exactamente lo mismo. No hay ninguna polémica. Preguntadle a Luis Enrique mañana. A partir de ahí es tarea de los futbolistas. Es una manera de jugar que nos identifica y nos enorgullece», destacó el técnico azulgrana.

Xavi insistió en que no se toma la eliminatoria contra el PSG como «algo personal», pero sí recordó que fue él quien levantó como jugador la última Champions del Barça. «Esta eliminatoria es un gran reto para mí y para los futbolistas. Yo miro para el club y los futbolistas. Deseo que el Barça esté en semifinales, y no Xavi. No es un tema de ego», aclaró. «No me lo tomo como un duelo entre Luis Enrique y yo, porque los futbolistas son los auténticos protagonistas y va a depender de lo que hagan ellos en el campo», reconoció.

Cuando a Xavi se le preguntó por su última temporada como jugador del Barcelona con Luis Enrique en el banquillo reconoció que «al principio fue un año difícil, pero luego se enderezó todo y al final acabó de película, de cine, con un triplete y levantando la Champions como capitán». «Tengo nuy buena relación con Luis, le intenté ayudar al máximo y le ayudé muchisimo en una época complicada», subrayó el entrenador catalán, que volvió a insistir en el éxito del estilo Barça.

El PSG, «favorito por Dembélé»

«Arteta, Guardiola, Luis Ernique y yo nos hemos criado con esta filosofía Barça. El hecho de ser centrocampistas los cuatro nos ayuda a ver el fútbol de manera global. Estamos ante una nueva hornada de entrenadores que vemos el fútbol de manera global. Criarse en Can Barça también es una ventaja», apuntó Xavi, que considera que el PSG es favorito contra su equipo, «en parte por Dembélé». «Ellos son favoritos. Además, se llevaron a Ousmane en verano», añadió.

Otro de los nombres propios que centró la conferencia de prensa de Luis Enrique fue el de Kylian Mbappé, a quien también elogió Xavi. «El goleador de su equipo es Mbappé. Hay que estar mejor que nunca en las vigilancias. En las transiciones, el PSG, si no es el mejor, sí es uno de los mejores del mundo. Hay que estar muy atentos en este aspecto», reclamó quien admitió que «en estos partidos la exigencia es máxima y habrá que controlar todas las variantes del rival».