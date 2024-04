PSG-Barça, choque por el estilo entre Luis Enrique y Xavi

Si al duelo de cuartos de Champions entre el Paris Saint-Germain y el Barça le faltaban pocos alicientes, Luis Enrique se encargó en la previa de darle más picante al encuentro a cuenta del estilo azulgrana. «Represento mejor los valores del Barça que Xavi. Mirad los datos, los títulos, la posesión, la presión alta, aunque habrá gente que piense lo contrario. No es opinable, son los datos», afirmó el asturiano, el técnico del triplete culé en 2015, en la rueda de prensa previa al partido.

Lucho no defraudó ante los micrófonos antes de medirse a su exequipo y añadió, no obstante, que es «un partido distinto» porque mantiene «una relación de amor total con el Barça». Sus palabras son las de un técnico que sabe que tendrá muchos ojos puestos en su duelo particular con Xavi. El cara a cara de entrenadores marcará el intento de reconciliación del Barça con la Champions, que tantos disgustos ha dado en la Ciudad Condal en los últimos años.

El conjunto azulgrana visita el Parque de los Príncipes no solo con el objetivo de salir vivo de cara a la vuelta, sino de marcar territorio ante uno de los favoritos para ganar la competición. Para ello viajó con toda la expedición, incluido el lesionado Gavi y los renqueantes Pedri y Frenkie de Jong, dos jugadores que todavía no tienen el alta médica pero que se probarán antes del partido para evaluar sensaciones. Es la hora de la verdad para un Barça, que quiere seguir creciendo y se jugará la temporada de nuevo en 180 minutos.

Es así porque el Barça llega a la eliminatoria contra el PSG con una sola carta en la mano. Con la Liga muy cuesta arriba, la Liga de Campeones ilusiona a los culés en una temporada en la que se han ido cayendo ases. Primero la Supercopa de España, después la Copa del Rey y por último una Liga que va camino de Chamartín. Con este panorama, el doble enfrentamiento contra los galos es una oportunidad de dar un golpe encima de la mesa e insuflar aire a la reconstrucción que comanda Joan Laporta a base de palancas.

Quizá la palanca más importante pueda llegar dentro del terreno de juego con el pase a semifinales y eso empezará a buscar en París un Barça que llega a la cita en un buen momento de la temporada. Los culés se han levantado desde que Xavi anunciara su adiós anticipado y han sumado 23 puntos de los últimos 27 en juego en Liga, al mismo tiempo que apearon de la Liga de Campeones al Nápoles para alcanzar los cuartos de final. Es una racha positiva y el mejor bagaje para visitar una ciudad que trae recuerdos agridulces. Allí, los azulgranas conquistaron su segunda 'orejona' y también allí y ,comandados por Luis Enrique, se llevaron un revolcón por 4-0 que parecía insalvable.

Aquella situación la remontaron los culés en el Camp Nou en una noche apoteósica (6-1) y ese es el espíritu que ahora evoca Xavi para dar un paso más en la Liga de Campeones. Para ello, el técnico de Tarrasa deberá sobreponerse a la baja segura de Gavi, que sigue avanzando en su recuperación, y a las más que posibles de Pedri y Frenkie de Jong. Los dos mediocentros han viajado con el resto de la expedición, pero lo han hecho sin el alta médica y a la espera de probarse antes del encuentro para evaluar sensaciones. Si no llegan a tiempo, Xavi tiene previsto continuar con el dibujo de los últimos encuentros. Cubarsí estaría en la zaga con Araujo, Gündogan llevará la manija con Christensen en la retaguardia y arriba Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski serán los encargados de hacer los goles.

Un rival de menos a más

Mientras, Luis Enrique comanda un Paris Saint-Germain que ha ido de menos a más a lo largo de la temporada y que ha llegado al mes de abril en una situación privilegiada, con todos los frentes abiertos. Es líder con holgura en la Ligue 1, está en la final de la Copa de Francia que se disputará a finales de mayo y busca dar un paso al frente en una competición en la que el club parisino tiene una cuenta pendiente.

Y es que la Champions es vital para el proyecto de Nasser Al-Khelaïfi. Lo es desde hace años, pero esa necesidad se ha acentuado a medida que el contrato de Kylian Mbappé ha ido acercándose a su fin. El ex del Mónaco es la estrella que más brilla en un equipo que ya se ha acostumbrado al 4-3-3 habitual de Luis Enrique y que ahora tiene además un sinfín de jugadores secundarios para escoltar al '7'.

Todos los atacantes están a disposición de Lucho para una misión en la que no estarán por lesión Kimpembe, Kurzawa, Mukiele y Sergio Rico, al igual que tampoco podrá participar por acumulación de amonestaciones Achraf Hakimi. Estas bajas influirán en un once en el que ZaÏre Emery, Vitinha y Fabián Ruiz podrían jugar en la medular y en el que el exbarcelonista Dembélé y Komo Muani podrían escoltar a Mbappé, la gran amenaza.

-Alineaciones probables:

PSG: Donnarumma, Danilo, Skriniar, Marquinhos, Lucas Hernández, Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz, Dembélé, Kolo Muani y Mbappé.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo, Christensen, Gündogan, Sergi Roberto, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Estadio: Parque de los Príncipes.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar Liga de Campeones.