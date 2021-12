Xavi: «Me jode mucho afrontar nuestra realidad»

Xavi Hernández estaba devastado tras la eliminación del Barça en la primera fase de la Liga de Campeones. La derrota frente al Bayern de Múnich y el triunfo del Benfica contra el Dinamo de Kiev condena al cuadro azulgrana a disputar el 'playoff' de acceso a octavos de final de la Europa League. Una auténtica humillación para los culés, que agudizan una crisis a la que no se le ve fin. «Hoy han sido mejores, superiores. Lo hemos intentado. Hemos presionado alto, quitarles el balón. La primera parte diría que la han tenido más y nos han sometido a nosotros. Esta es la dura realidad que tenemos ahora», reconoció el técnico egarense.

Xavi llegó para tratar de reflotar a una nave que se iba a pique y no lo ha conseguido por el momento. Con solo dos goles a favor en seis jornadas, el Barça cae justamente eliminado de una competición que ganó en cinco ocasiones y ahora tiene que concentrarse en intentar remontar el vuelo en una Liga en la que marcha séptimo, a 16 puntos del Real Madrid, y aferrarse a la Europa League y la Copa del Rey para evitar un curso en blanco. Xavi incidió en que se necesita un viraje absoluto. «Hoy empieza una nueva etapa. Hay que exigirnos muchísimo más. Esto tiene que ser un punto de inflexión para cambiar muchas cosas. Hoy no hemos competido. Nuestra realidad es la Europa League. Vamos a afrontar esta realidad con toda la dignidad del mundo. Vamos a trabajar para llevar al Barça a donde se merece, que no es la Europa League. Me jode mucho afrontar nuestra realidad, que nuestra realidad sea esta. No queda otra», apuntó cabizbajo.

No rehuyó la parte que le corresponde quien fuera una de las mayores leyendas del Barça cuando vestía de corto. «El Barça no se merece esto. Hay muchas circunstancias que han hecho que estemos así. Me siento responsable. Pensaba que podíamos y no ha sido así. El que lo intenta nunca fracasa. Hoy empieza una nueva etapa y vamos a trabajar muy duro para poner al Barça donde se merece», insistió. «La Europa League es nuestra realidad y hay que intentar ganarla. Es nuestro objetivo», remachó en declaraciones a Movistar +.