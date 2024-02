Tchouameni, cerrojo, talismán e invicto

Isaac Asenjo Madrid Miércoles, 14 de febrero 2024, 10:12 | Actualizado 11:09h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Le he contado que es una emergencia, a ver cuando no lo sea qué me dice de jugar de central. Es inteligente, y ha entendido muy bien lo que necesita el equipo. Está cubriendo la posición de manera espectacular, y parece que siempre jugó ahí». No son para menos los elogios de Carlo Ancelotti hacia Aurelien Tchouaméni tras el 'invento' como central del galo en Leipzig debido a una enfermería cargada de pacientes. El técnico de Reggiolo ha ido haciendo malabares a lo largo del curso a causa de las lesiones, y con el de Ruan parece haber acertado con creces en su nuevo rol dentro de la parcela defensiva.

El entrenador italiano, que ha demostrado durante sus cursos en Chamartín una excepcional capacidad de adaptación a todo tipo de escenarios, dio la alternativa en esa posición al francés cuando éste terminó de recuperarse de una lesión producida en el clásico de Montjuic tras la baja de David Alaba a mediados de diciembre. El austriaco se rompía el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y el internacional francés volví a entrar en una nueva 'operación central' en la que el '18' fue engatusado por su entrenador. «Tiene todas las cualidades para ser uno de los mejores centrales. Puede jugar de centrocampista y de defensa, es genial. Estoy seguro de que se enfadará por esto pero… ¡es fantástico como central!», dijo Ancelotti cuando se le preguntó en una rueda de prensa acerca de las posibles incorporaciones del club blanco en el mercado de invierno a causa de las bajas. Y hasta Rüdiger le hizo un guiño al internacional francés dándole la 'bienvenida' como su nueva pareja. Casualmente, el alemán lesionado antes de la visita del Girona este pasado fin de semana al Santiago Bernabéu, otorgó a Tchouaméni la plaza en el centro de la zaga y no le quedó más remedio que repetir en el Red Bull Arena en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones. De ahí el Madrid no solo se trajo una sufrida pero contundente victoria, sino además la consagración de Lunin como portero titular y un defensa central que ha demostrado que está hecho para esa posición cuando se le requiere. Noticia relacionada Octavos | Ida Lunin y Brahim sacan oro de Alemania Óscar Bellot «Me divierto más en el medio. Posiblemente el equipo me necesite en defensa. Mi padre me dijo que el 6 (ese perfil de centrocampista) va retrocediendo poco a poco y se rió mucho cuando me vio de central», confesó el ex del Mónaco en una concentración con la selección francesa. Lo cierto es que se adaptó a la perfección al nuevo rol siempre que se le ha requerido y puede actuar ahí el tiempo que sea necesario visto el resultado hasta la fecha. Lo hizo por primera vez ante Osasuna en el Bernabéu en octubre, en el que los blancos se impusieron por 4-0 a los navarros, también durante algo más de media hora ante el Alavés en Vitoria a finales de año, tras una expulsión de Nacho, con triunfo también de los de Ancelotti por 0-1. El galo le ha aportado solidez defensiva y grandes resultados al Madrid en ese puesto, y repitió de nuevo en el Bernabeú en Liga ante el Mallorca (1-0). El técnico italiano tuvo que recurrir de nuevo a él en la segunda parte contra el Getafe después de que Rüdiger se marchara lesionado. Y ya contra el Girona volvió a ser un cerrojo como lo fue ante el Leipzig, lo que se traduce en 396 minutos disputados como central y cero goles en contra para el Real Madrid. Una solución de emergencia, pero bendita solución al fin y al cabo para los intereses de los de Chamartín.