Ancelotti descarta el fichaje de un central

El Real Madrid no acudirá al mercado de invierno para fichar a un central que palie las bajas de larga duración de Éder Militao y David Alaba. Así lo confirmó Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará el miércoles frente al Mallorca en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la decimonovena jornada de Liga. «En este momento no contemplamos fichar otro central. Nos faltan dos centrales muy importantes, pero tenemos otros dos en los que confiamos mucho que son Nacho y Rüdiger, y otros dos que en la emergencia lo pueden hacer bien que son Carvajal y Tchouaméni», sostuvo.

Fue la primera comparecencia de Ancelotti ante los medios de comunicación después de sellar su renovación con el Real Madrid. El técnico de Reggiolo rezuma satisfacción por seguir al frente de los blancos. «Muy contento por la renovación. Ha sido bastante sencilla. Hemos acordado entre los dos sin problemas. Ha sido una renovación muy rápida. Estoy muy feliz y contento de seguir otros dos años como entrenador del Real Madrid», señaló. «Para mí tiene valor el hecho de que el club quiera seguir con mi trabajo. La intrahistoria no es tan importante porque siempre he dicho que no tenía prisa. Se me acababa el contrato el 30 de junio. El club ha elegido hacerlo ahora porque probablemente esté contento con el trabajo que estamos haciendo. No sé si es un éxito. El éxito aquí es ganar los partidos y es lo que intentaremos hacer también después de esta renovación», agregó.

Reconoció que contempló aceptar la oferta de la Confederación Brasileña de Fútbol para hacerse cargo de la Canarinha, pero enfatizó que su prioridad, en todo momento, fue continuar en el Real Madrid. «La realidad es que, todo el mundo lo sabe, yo tuve contacto con el presidente de la federación brasileña, que era Ednaldo Rodrigues. Quiero agradecerle porque me ha mostrado mucho interés porque entrenase a Brasil. Me hizo sentir honrado. Pero todo esto estaba pendiente de la situación que tenía con el Real Madrid. Al final las cosas han sido como yo quería, que era quedarme aquí», explicó.

Renovación «Al final las cosas han sido como yo quería, que era quedarme aquí»

El nuevo contrato de Ancelotti tiene como fecha de caducidad el 30 de junio de 2026, pero el transalpino no renuncia a ir más allá. «Cuándo esto se acabará no lo sé. 2026 puede ser solamente parcial. Puedo seguir aquí después de 2026. Depende del éxito que podamos tener. Puede ser el último año que yo entrene y puede ser que no. Ojalá pueda ser entrenador en 2027 y en 2028. Me gusta Madrid y quiero quedarme aquí», abundó en una rueda de prensa en la que volvió a alabar la gestión de Florentino Pérez. «Mantiene su motivación y su amor por este equipo, que nace y crece desde que era pequeño. La trayectoria del presidente en este club es fantástica y sigue siéndolo. Tiene la idea muy clara sobre el futuro y por esto el club está en muy buenas manos», subrayó.

Portería sin dueño fijo

Carletto afronta el duelo frente al Mallorca con el deseo de «empezar bien este nuevo tramo de la temporada» y feliz por el hecho de recuperar valiosos efectivos. «Vuelven Vini, Carvajal y Arda. Mendy y Camavinga volverán la próxima semana. Las noticias son buenas y mañana intentaremos hacer un partido con intensidad y compromiso para empezar bien el año», detalló el preparador.

Dilema «En cada partido voy a elegir el portero que me dé más confianza»

Adelantó de Lunin formará bajo palos ante el Mallorca después de que Kepa atravesase un proceso gripal que ha dejado mermado al cancerbero vasco, pero reculó respecto a la afirmación que hizo semanas atrás sobre que tomaría una decisión acerca de la portería tras el parón navideño. «Los dos me hacen dudar. No es correcto para ninguno de los dos que yo elija en este momento el portero titular. En cada partido voy a elegir el portero que me dé más confianza», indicó al respecto.

Y volvió a recomendar paciencia con Arda Güler, que por fin parece ver luz al final del túnel tras encadenar tres lesiones que le han impedido debutar con el Real Madrid. «Lo importante es que esté bien, que poco a poco está recuperando su mejor nivel. Tenemos que pensar en no tener prisa con él porque es muy joven. Tiene 18 años y tendrá todo el tiempo del mundo para jugar. Está listo. Si puedo darle minutos mañana se los daré y si no será en otro partido», acotó.