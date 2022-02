Pochettino: «Nos enfrentamos quizá al mejor equipo del mundo»

Pocas pistas ofreció Mauricio Pochettino, técnico del PSG, en la previa del duelo de ida de octavos de final de la Liga de Campeones que enfrenta este martes a su equipo con el Real Madrid en el Parque de los Príncipes. Aseguró que la eliminatoria está muy igualada, pero destacó que se miden a uno de los mejores equipos del mundo, quizá el mejor, más conjuntado que los galos y con un magnífico centro del campo que juega de memoria con Casemiro, Kroos y Modric.

«Respetamos al Real Madrid como uno de los mejores equipos del mundo, por sus títulos también. Sus 13 Champions no son una cuestión de técnicos, sino una fortaleza interna como club. Creo que no hay favorito, creo que es una eliminatoria que podría ser una final de Champions, por nombre, por jugadores y por calidad. Nosotros somos los aspirantes, más allá del esfuerzo del club para confeccionar una plantilla de conseguir el ansiado sueño. El hábito de ganar la Champions lo tiene el Madrid, pero no vamos a ir de víctimas y confío en mi equipo, en mi club y en los aficionados que nos muestran energía. Puedo decir que la eliminatoria antes de comenzarla está igualada», remarcó.

Sobre la evolución de su equipo, aseguró que «le ve bien, normal». «No hace falta tocar las fibras en un partido como este. Todo el mundo tiene una motivación y una excitación grande por estar mañana ayudando al equipo en cualquier posición. A Messi lo veo bien, con ganas. Es importante su experiencia porque juega un papel fundamental, lo que puede transmitir al resto de sus compañeros», agregó.

Destacó el valor de las victorias logradas por el PSG en el tramo final de los partidos. «Habla de los jugadores y su mentalidad. Somos inductores de crear una plataforma para que ellos puedan mejorar a través de su compromiso, mentalidad, trabajo y esfuerzo. El mérito lo tienen ellos, los futbolistas. Tenemos la plantilla casi al completo, con la única lesión de Ramos, plantilla que siempre cree».

Puso en valor el potencial defensivo de los parisinos: «Somos el equipo menos goleado de la Ligue 1, creo que solo hemos encajado dos en lo que va de año. Hemos perdido pocos partidos. El talento no solo está en crear situaciones ofensivas, sino también el talento del equipo es fundamental también. Hay muchas cosas a resaltar positivas. A veces hay una expectativa desmedida, que no entiende de contextos y circunstancias. Desde verano estamos viviendo mucha confusión. Y esa realidad hace que nos estemos esforzando en el día a día. Lo más importante es que mañana vamos a competir de la mejor manera contra uno de los mejores, sino el mejor club del mundo. Tenemos la confianza de que vamos a estar cerca de pasar».

¿Qué le queda por hacer antes de jugar mañana?, se le insistió: «Tener las ideas claras y el convencimiento de que lo que vamos a hacer es lo correcto. Podemos proponer, compartir, los futbolistas pueden estar de acuerdo o no... Lo más importante de estos entrenamientos es estar convencidos de que el camino para aplicar mañana es el mejor. Y cuando el equipo está convencido, el talento lo tenemos».

Romántico de la vieja guardia

A vueltas con su futuro, le preguntaron si está enamorado del PSG: «Yo soy un romántico perdido de la vieja guardia. Todo proyecto en el que estoy envuelto me moviliza el amor. La pasión y mi corazón es lo que siempre he seguido. Ante la duda, siempre he elegido mi corazón. Creo que de esa forma las cosas pueden llegar a buen término. Esa es mi creencia personal. Para hacer bien tu labor, creo que por nuestra parte traslado a mi cuerpo técnico y veo en jugadores como Marquinhos, que siempre prevalece el corazón por encima de cualquier otro sentimiento y eso es lo que moviliza y lo que mueve la energía que pueda ser posible de que nos traigan las cosas que nosotros soñamos».

Guarda un buen recuerdo del curso 2017, cuando con el Tottenham ganó 3-1 en Wembley y empatamos en el Bernabéu. Pero advirtió que es un rival diferente, con un entrenador distinto aunque mantiene un centro del campo Modric, Casemiro y Kroos, que se conocen a la perfección. No veo similitudes, pero lo que siento es que al Real Madrid hay que respetarlo, más allá de los momentos o los rendimientos en los que te enfrentas a ellos. Como club, tienen una fuerza increíble que hace que el equipo levante el nivel en los momentos importantes de la temporada. Si repasas esos años, en La Liga no estuvieron bien, en la Copa tampoco, pero en la Champions terminaban ganando, tampoco jugando bien, esa es la realidad, pero ganaban. Porque tenían esa unión sagrada y esa capacidad de competir, más allá del fútbol que estéticamente me interesa«.