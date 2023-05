Guardiola: «No estamos aquí para vengarnos, el pasado terminó»

Pep Guardiola ha tenido tiempo para lamerse las heridas que le infligió el Real Madrid al Manchester City la temporada anterior y prefiere pasar página con el propósito de que sus futbolistas afronten con la cabeza fría el nuevo pulso con los blancos en las semifinales de la Liga de Campeones. «No estamos aquí para vengarnos, es una oportunidad. El pasado ha terminado y cuando ganas es porque te lo mereces. ¿No éramos el equipo adecuado la temporada pasada? Claro que lo éramos pero no fue suficiente. Hay que ser mejores», subrayó el técnico de Santpedor la víspera del partido de ida en el Santiago Bernabéu.

«Fue duro, pero al final tuvimos un primer partido excepcional y un partido muy bueno aquí. El fútbol es así y no fue suficiente. Nos ganaron y lo único que se puede hacer es felicitarles y avanzar. Un año después aquí estamos», abundó el catalán, que aludió en varias ocasiones a la grandeza del rival en su competición fetiche. «No necesitamos más motivación para llegar a la final. Jugamos muy bien ambos partidos, pero no fue suficiente. No estamos aquí por venganza, es una oportunidad más», insistió. «Jugamos contra el Real Madrid y el Real Madrid en esta competición sabe exactamente lo que tiene que hacer», agregó.

El preparador del City se mostró de acuerdo con Ancelotti en la creencia de que «todo se decidirá en Mánchester» y opina que ambos llegan al cruce en una situación «similar» a la de la campaña anterior. «Estamos luchando por la Premier, ellos han ganado la Copa y tenemos esta competición para terminar la temporada. Para ganar esta competición tienes que ganar a los mejores equipos y el Real Madrid es el mejor en esta competición durante la última década. En los últimos días he visto los dos partidos y jugamos de una forma excepcional en casa y aquí no jugamos de forma excepcional, pero jugamos bien. No fue suficiente», reiteró.

Noticia Relacionada Semifinales | Ida Ancelotti: «El City es un equipo más completo que el año pasado» Óscar Bellot

Los 'skyblues' disputan las semifinales de la máxima competición continental por tercera edición consecutiva, lo que Guardiola valora como ejemplo de la estabilidad que ha alcanzado el conjunto mancuniano. «Hace siete años, cuando llegamos, pensaba que íbamos a ganar la Champions, el siguiente igual y el siguiente también. Eso no cambia. No me gustaría tener un equipo que gana una Champions y luego pasa diez años sin jugarla. Lo más importante es la estabilidad como club, como el Real Madrid, que siempre está ahí. Cuando llegas aquí con mucha frecuencia al final vas a ganar con toda seguridad. Yo soy fan del Barcelona y el Barcelona tardó mucho en ganar la Champions. Lo importante es ser estable, llegar una temporada y otra», reseñó.

«El estilo lo marcan los jugadores»

Restó importancia al elemento motivacional al recordar lo sucedido doce meses atrás en el Santiago Bernabéu. «Venimos al segundo partido aquí con un factor mental mucho más grande por cómo fue el partido de ida y quedamos fuera. Mendy sacó un balón sobre la raya y Courtois paró un gol con los tacos... No jugamos mal. Pudimos dormir un poco más el partido pero por mucho que hayas vivido, ¿significa que no lo vas a volver a vivir? Tienes que hacer una prestación cojonuda en los dos partidos», aseveró Guardiola.

Aludió a la mayor variedad de registros que tiene el City desde la llegada de Haaland, aunque defendiendo su estilo característico. «Me gusta cómo el equipo juega, siempre me ha gustado y este año también. Contra equipos que te pueden hacer una presión alta, enviar el balón en largo a Haaland es un recurso. Pero a veces los otros son mejores y también juegan», dijo Guardiola, que reconoció que «el estilo lo marcan los jugadores». «Si tienes a Haaland, ¿cómo no lo vas a aprovechar?», argumentó.

Por último, habló de las armas del Real Madrid y la diferencia de disputar esta vez la vuelta en casa. «Vinicius, con su insistencia, te hunde. Está el empaque y la experiencia del Madrid en este tipo de partidos. Si hay una prórroga, mejor tenerla en casa que fuera. Es una cuestión de sorteo. No creo que sea tan determinante porque somos capaces de ganar en cualquier sitio fuera de casa y el Real Madrid también», adujo.