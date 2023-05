Ancelotti: «El City es un equipo más completo que el año pasado»

Kroos: «Vinicius es joven y tiene que aprender, pero está jugando increíble»

Toni Kroos habló en la previa del partido que medirá al Real Madrid con el Manchester City en el Santiago Bernabéu sobre la doble cara de Vinicius, letal manejando el balón pero con esa mecha tan corta que le hace ser protagonista de continuos rifirrafes dialécticos con los rivales. El metrónomo de Greifswald pidió temple a su compañero, pero subrayó que marca las diferencias y reclamó la protección de los árbitros hacia uno de esos futbolistas que crean afición por su calidad.

«Es muy importante saber que todavía es muy joven. No son situaciones que haya vivido mil veces en su vida. Es el jugador que está haciendo la diferencia para nosotros esta temporada. Con 22 años no es normal jugar tan bien toda la temporada. Si preguntamos a los defensas te dirán que les parece muy pesado jugar contra él. Nos ha ayudado muchísimo. De lo otro, como he dicho, es joven y tiene que aprender. Está jugando increíble. A veces le provocan y los árbitros no ayudan, pero tiene que aprender que tiene que vivir con esto, tener calma y no salir de su juego. Merece un poco más de protección de los árbitros porque muchas veces hay un clima que no ayuda a nadie. Estos son los jugadores que queremos ver en el campo y hay que protegerlos. Es un jugador fundamental paran nosotros», explicó.

Respondió además al vaticinio sobre que el Manchester City va a «machacar» al Real Madrid que realizó el exfutbolista inglés Wayne Rooney. «Ha sido casi lo mismo hace un año. Casi nadie esperaba que ganásemos la Champions y lo hicimos. Rooney es un tipo que me gusta, al margen de lo que ha dicho. No nos afecta ni nos motiva más porque es imposible. Estamos muy motivados», remarcó el teutón.