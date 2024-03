El Atlético y Oblak ajustan cuentas con los penaltis para alcanzar los cuartos de Champions

José Manuel Andrés Madrid Miércoles, 13 de marzo 2024, 23:08 | Actualizado 23:23h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El Atlético nunca deja de creer. Ante el subcampeón de Europa, ese Inter que no conocía la derrota como visitante esta temporada y arrasa en la Serie A, derrochó coraje y corazón para no rendirse ni siquiera cuando el gol de Dimarco le ponía dos goles abajo en la eliminatoria. Los tantos de Griezmann y Memphis, cuando el reloj ya amenazaba, forzaron la prórroga y luego los penaltis, como en aquella fatídica final contra el Real Madrid en Milán en 2016. Le debía una la resolución desde los once metros al equipo colchonero, que de la mano de Oblak, con dos paradas, se ganó con épica el billete para cuartos.

Y es que el Atlético siempre tuvo fe, enfervorecido por el ánimo de un Metropolitano convencido de la remontada, con récord de asistencia incluido. La presión planteada por Simeone, asfixiante por momentos, impidió cualquier amenaza del Inter. Con todo abierto y una pugna equilibrada, el duelo se adentró en un vibrante intercambio de golpes. Las sensaciones no eran malas para el Atlético, aunque la amenaza de las venenosas transiciones 'nerazzurri' planeaba sobre el Metropolitano. Simone Inzaghi cuenta con dos puñales por los carriles con Dumfries y Dimarco, dos tipos capaces de convertir un ataque contrario frustrado en un mano a mano frente al portero rival en cuestión de segundos. Las bandas del Inter carburaban, a diferencia de un centro del campo algo desbordado por la máxima intensidad del Atlético. Sin embargo, al líder de la Serie A le hace falta lo mínimo para golpear sin piedad. Lo demostró una preciosa jugada trenzada entre Lautaro, Barella y Dimarco, que el lateral izquierdo italiano culminó para complicar aún más la remontada atlética. Atlético Oblak, Molina (Barrios, min. 79), Savic, Witsel, Hermoso, Lino (Riquelme, min. 71), Llorente (Azpilicueta, min. 99), Koke, De Paul (Correa, min. 71), Griezmann (Saúl, min. 106) y Morata (Memphis, min. 79). 2 - 1 Inter de Milán Sommer, Dumfries (Darmian, min. 72), Pavard, De Vrij, Bastoni (Acerbi, min. 72), Dimarco (Bisseck, min. 84), Barella (Frattesi, min. 84), Çalhanoglu, Mkhitaryan (Klaassen, min. 111), Thuram (Alexis, min. 102) y Lautaro. Goles: 0-1: min. 33, Dimarco. 1-1: min. 35, Griezmann. 2-1: min. 87, Memphis.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Amonestó a Hermoso, Koke, Çalhanoglu, Acerbi y Bisseck.

Incidencias: Partido de vuelta de octavos de final de la Champions disputado en el Metropolitano ante 69.196 espectadores. Récord de asistencia. Con la doble desventaja en el marcador se antojaba crucial una rápida reacción del Atlético, que al menos volviese a igualar el duelo antes del descanso. Lo consiguió Griezmann, que volvía justo cuando más lo necesitaba su equipo, tras aprovechar un error de Bastoni en el despeje y rematar a la media vuelta. El tremendo arrojo colchonero, capaz de desdibujar al Inter, merecía llegar a la segunda parte cerca del objetivo. Nadie parecía dispuesto a ceder un solo centímetro en una ajustada resolución de la eliminatoria. En esa pugna la tuvo Griezmann tras una buena acción de Llorente por el flanco derecho. Al multiusos del Atlético le puede faltar precisión de vez en cuando, pero jamás entrega. Memphis, clave El derroche físico de la primera hora de juego rebajó la intensidad en la presión en el tramo final. Resultaba difícil encontrar la grieta en el entramado rival, con la diferencia de que al Inter le valía el empate. El equipo de Inzaghi se alió con el reloj y esperó la ocasión propicia para sentenciar a la contra. Llegó su oportunidad, con una fantástica conducción y posterior pase entre líneas de Lautaro, pero la gran acción del argentino la echó a perder Thuram con el remate. Barella volvió a perdonar a la carrera y el Inter le dio una segunda vida al conjunto colchonero. No podía dejarla pasar. Memphis, que primero se topó con el palo, luego se deshizo de Stefan de Vrij en el giro y llevó el duelo a la prórroga. Se lo había ganado el Atlético con su empuje, pero es que incluso pudo haber evitado el tiempo extra si Riquelme no hubiera errado con todo a favor. En el añadido, donde Thuram, Memphis y Lautaro se repartieron las ocasiones con los contendientes en la reserva de energía. No había resuello para más y los penaltis alzaron la voz para devolver al Atlético y Oblak parte de lo que les quitaron en aquella final de San Siro.