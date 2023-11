El Barça busca un punto de inflexión ante el Oporto

El Barça tiene este martes un partido de esos que hay que ganar sí o sí. El conjunto que dirige Xavi Hernández se mide al Oporto en el Estadio Lluis Companys en un duelo clave para dar un golpe de efecto en la Liga de Campeones sellando el pase a octavos de final y, de paso, asegurando el primer puesto en la clasificación. Es un encuentro fundamental por lo que hay en juego, pero también porque permitiría a los azulgranas ganar tranquilidad de cara a la última jornada y despejar dudas después de varios compromisos en los que los culés no han exhibido su mejor versión.

«Cada partido es importante, pero en este nos jugamos muchísimo. Es un partido vital que hay que competir de la mejor manera posible. Es una gran oportunidad porque puede ser un punto de inflexión. Dependemos de nosotros mismos. En el quinto partido, podemos estar ya en octavos», aseguró Xavi en la rueda de prensa previa al partido de su equipo frente al Oporto. El técnico de Tarrasa se mostró autocrítico con el juego de los suyos tras los últimos encuentros de los culés y avisó sobre la importancia de un duelo crucial para lo que el Barça tiene por delante.

Y es que ganar al Oporto significaría muchas cosas. El conjunto portugués está empatado a puntos en la cabeza de la tabla y una victoria supondría sellar el pase y dejar atrás al rival directo por el liderato. Pero no solo es eso. Un triunfo serviría también poner fin al runrún de los últimos compromisos y ganar tranquilidad de cara a una última jornada en la que el Barça podría incluso realizar rotaciones a domicilio contra el Amberes, una opción que a Xavi le vendría como anillo al dedo ante la aglomeración de partidos imperante en el actual calendario de competición.

Para ello, Xavi podrá contar con todos sus futbolistas a excepción de Gavi, única baja confirmada tras la rotura de ligamentos de la rodilla derecha que sufrió la pasada semana. Sí estará, por tanto, Sergi Roberto, que ya ha superado sus problemas físicos y podría incluso llegar a tiempo Ter Stegen, que continúa entre algodones. «Probará mañana a ver si está al cien por cien», dijo el egarense respecto a la participación del meta germano. El ex del Borussia Mönchengladbach podría ser la gran novedad en un once en el que Xavi no realizará experimentos. Koundé y Araujo regresarán a la zaga, Gündogan, Pedri y De Jong dotarán de creatividad a la medular y arriba se espera que Raphinha y Joao Félix sean los socios que Lewandowski no encontró el pasado sábado en el Estadio de Vallecas.

Un rival con mucho que ganar

Enfrente estará un equipo que tiene poco que perder. El Oporto sabe de la superioridad de su rival, pero también es consciente de que el Barcelona no atraviesa su mejor momento y que es un conjunto al que se le pueden buscar las cosquillas para poner patas arriba un grupo que ya en la cuarta jornada saltó por los aires con la derrota de los culés en Hamburgo ante el Shakhtar. Los 'Dragoes' llegan además en un gran momento. El conjunto que dirige Sergio Conceiçao ha cosechado siete victorias en los últimos ocho partidos entre Liga, Copa y Champions y ya es tercero en la competición doméstica a tres puntos de Sporting y Benfica, intratables en el inicio de la competición.

El Oporto ha basado su mejoría en ser un equipo tremendamente aguerrido. Conceiçao ha conseguido, con su 4-4-2 habitual, un conjunto compacto, que concede muy pocas ocasiones al rival y que sigue teniendo talento arriba para decidir en cualquier momento. No en vano, los lusos son el equipo menos goleado en Portugal con ocho dianas en contra y aterrizarán en el Lluis Companys con esa fortaleza como principal baza, aunque con las bajas por lesión de Iván Jaime, Gabriel Verón, Marcano y Wendell, y la de David Carmo por acumulación de amonestaciones.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Araujo, Balde, Gündogan, Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha, Lewandowski y Joao Félix.

Oporto: Diogo Costa, Joao Mario, Pepe, Fabio Cardoso, Sanusi, Galeano, Varela, Eustaquio, Pepé, Evanilson y Taremi.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Lluis Companys.

TV: Movistar Liga de Campeones.