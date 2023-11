Ancelotti: «La actitud de Vinicius ha mejorado muchísimo»

Carlo Ancelotti salió al paso de los toques de atención a Vinicius procedentes de Barcelona. «Si Puyol, que tiene mucha experiencia, quiere hablar con Vinicius, que hable con Vinicius. Que Vinicius sigue marcando la diferencia es lo que pensamos nosotros. Su actitud ha mejorado muchísimo, sigue mejorando y estamos encantados con él. En los dos últimos partidos se ha descolocado un poco en algunos momentos, pero su actitud ha mejorado mucho comparado con años pasados», dijo el técnico del Real Madrid en la previa del choque que medirá a su equipo con el Braga, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

«Es importante porque acabar la fase de grupos después de cuatro partidos sería algo bueno. Hay que pelear. Nos conocemos bien, es un buen equipo que viene al Bernabéu a intentar sacar puntos y necesitamos lo máximo», apuntó Ancelotti sobre un encuentro en el que al Real Madrid le bastaría con empatar para certificar el pase a octavos de final de su competición fetiche.

El italiano no aseguró la presencia de Bellingham frente al cuadro luso. El todocampista inglés completó una parte del entrenamiento de este martes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, pero transmitió gestos de dolor en el hombro izquierdo que le harán ser duda hasta el último momento. «Si va a jugar no lo sé. El hecho de que se haya entrenado hoy significa que está cómodo. No ha hecho todo el entrenamiento para recuperar el hombro, pero puede ser que mañana vaya a jugar. Lo evaluaré mañana con él», acotó el de Reggiolo.

Ancelotti privilegia ganar a jugar bien porque es «el único método porque el entrenador tiene para ser evaluado». «Si ganamos soy bueno y si empatamos soy malo», argumentó un preparador al que no le molestan las críticas ni se considera diana de nadie. «Me siento muy querido por la afición, por el Bernabéu y por el club, que me muestra su cariño todos los días. Toda esta crítica no la siento. Me encuentro muy cómodo en este sitio», explicó.

Paciencia ante la falta de puntería

Rechazó la tesis de que al Real Madrid le falte pólvora y puso en valor la mejoría en el aspecto defensivo de su equipo. «Sigo pensando que cuanto menos encajes más posibilidad tienes de ganar. En el tiempo que estoy aquí de media marcamos dos goles por partido. Tú tienes que marcar más si encajas más. El equipo ha mejorado mucho a nivel defensivo esta temporada y esto es suficiente para decir que no necesitamos marcar demasiados goles», arguyó.

Recomendó paciencia para que Rodrygo y Vinicius eleven sus registros ofensivos. «Tenemos que ser pacientes, son momentos que los delanteros pasan. Hay momentos que según la tocas la metes y hay momentos en los que no eres efectivo como siempre. Rodrygo es el jugador que más tira de la Liga. Se mueve bien, pero a veces no es efectivo. Tenemos que ser pacientes, no solo nosotros sino también él porque este momento va a pasar», indicó sobre el de Osasco.

Negó que exista cualquier tipo de problema con Brahim, pese a que el malagueño acumula tres partidos consecutivos sin vestirse de corto. «No ha tenido muchos minutos, pero sé perfectamente que es un jugador que puede aportar. La competencia es muy grande, pero es un jugador que me gusta. Es serio, profesional y va a tener su papel. Puede ser mañana o en los próximos partidos. He leído que tengo algo contra él, que está sentenciado. Yo no sentencio a nadie, no soy juez. La sentencia es una mala palabra que vosotros utilizáis mucho. Además tengo algo especial por él porque ha jugado en el Milan», comentó.

Aplaudió la convocatoria de Endrick con Brasil. «No me sorprende porque está jugando muy bien. Tiene mucha competencia enfrente. Me parece un premio a un jugador joven que lo está haciendo muy bien en Brasil», dijo sobre el actual delantero del Palmeiras, que a sus 17 años sigue los pasos de Ronaldo Nazário y llegará al Real Madrid el próximo verano.

Destacó, por último, los méritos del Braga, un equipo que ya avisó al Real Madrid hace dos semanas. «Jugó muy bien contra nosotros y nos creó muchos problemas en la parte final del partido. Hay que defender bien contra ellos porque si no lo haces pasa lo que pasó en los últimos 30 minutos. Cuando bajamos los brazos pensando que el partido estaba acabado, el Braga volvió al partido», reseñó.