Lewandowski y Benzema se disputan el Pichichi más 'barato' del siglo

Robert Lewandowski y Karim Benzema se van a disputar el Pichichi más 'barato' de este siglo XXI en las últimas ocho jornadas de la Liga. El delantero polaco del Barcelona, actual máximo anotador de la competición, suma 17 goles en 31 jornadas, seguido de cerca por Benzema, que pese a haberse perdido un tercio de campeonato, atesora 14 dianas. Han pasado 16 años desde que el máximo artillero de Primera llevara una cifra tan pobre de goles a estas alturas. Fue Ruud van Nistelrooy, que a falta de ocho partidos sumaba 15 tantos, y acabó la temporada con 25.

Desde el Mundial, Lewandowski ha bajado su rendimiento de manera alarmante. Solo cuatro goles anotados este 2023, y sus cifras goleadoras han caído en picado. Comenzó la Liga promediando 1,08 goles por encuentro. Ahora, en los últimos 14 encuentros, esa media anotadora ha bajado hasta un 0,28, cifra cuatro veces inferior. El polaco, acostumbrado a superar los 30 goles en la Bundesliga con relativa facilidad como ha demostrado en las últimas tres temporadas, vive un momento de sequía en un Barça abonado al 1-0 y al que le cuesta cerrar los partidos en el aspecto anotador.

De seguir con este promedio, Lewandowski acabaría la competición liguera con una cifra cercana a los 21 goles, siendo la más baja desde la temporada 2001-2002, cuando Diego Tristán anotó esa misma cantidad con el Deportivo para adjudicarse el Pichichi. Para ver una cifra inferior reciente habría que remontarse a la temporada 1990-1991, cuando Emilio Butragueño anotó 19 goles con el Real Madrid. Sin embargo, el pichichi con la cifra más baja de la historia es Guillermo Gorostiza, delantero del Athletic Club en la temporada 1931-1932, que fue el máximo goleador de Primera anotando solo 12 dianas, aunque en aquella época había menos equipos y por consiguiente, se jugaban menos encuentros.

Messi y Cristiano monopolizaron la tabla de máximos goleadores de la Liga durante más de una década. Sin ellos, la Liga se ha quedado 'huérfana' de arietes que superen la barrera de los 30 goles. Solo Luis Suárez en la temporada 2015-2016 fue capaz de romper esa hegemonía del argentino y del portugués, anotando nada más y nada menos que 40 tantos.

La temporada pasada, ya sin Messi, Benzema fue el máximo goleador con 25 tantos. Esta temporada, las matemáticas hacen presagiar que la cifra será menor. Sorprende además que jugadores como Enes Ünal o Joselu, que juegan en equipos que tienen la salvación como objetivo primordial, hayan anotado 13 y 12 goles respectivamente, situándose muy cerca de los dos máximos goleadores de la competición.

Europa les retrata

Las pobres cifras de Lewandowski y Benzema contrastan con el resto de goleadores de las grandes ligas europeas. Haaland es un caso aparte. El ariete noruego suma 32 goles y va camino de romper todos los récords goleadores en la competición inglesa. En su punta de mira está Andrew Cole, delantero del Newcastle que anotó 34 goles en la temporada 1993-1994. Cabe destacar que Ivan Toney, tercer máximo artillero de la Premier, lleva 19 goles, dos más que el pichichi de la Liga.

En la Ligue 1, Kylian Mbappé lidera la tabla de goleadores con 22 dianas, mientras que Jonathan David (21) y Alexander Lacazette (20) le siguen de cerca. También se ven superados por la Serie A, donde Víctor Osimhen ya acumula 21 goles con el Nápoles.

La falta de arietes con pegada está retratando a la Liga frente a las demás competiciones del Viejo Continente. En el caso del polaco, por primera vez en su carrera, se está haciendo habitual que no marque. «Un delantero no puede reducirse solo a sus goles», explicó Lewandowski en una reciente entrevista. Pero la realidad es que un '9' como él vive para el gol. «Estará un poco triste por no marcar», confesó Xavi tras el duelo ante el Atlético de Madrid, en el que el ariete culé contó con claras ocasiones, pero otra vez se marchó de vacío.