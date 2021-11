Robert Lewandowski aspira a revalidar el trofeo que conquistó el año pasado. / Andreas Gebert (Reuters)

Lewandowski, Benzema, Cristiano y Messi, entre los candidatos al The Best De Bruyne, Neymar, Haaland, Jorginho, Kanté, Mbappé y Salah completan la lista de once nominados al premio que se entregará el 17 de enero de 2022