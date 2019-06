Las peticiones se disparan para la 19-20

INFANTIL. Se ha disparatado el número de los que han solicitado plaza, si bien es necesario cubrir vacantes y con ello completar los grupos en Gran Canaria, el que se eleve a 37 las peticiones hace que se estudie, en caso de ser todos admitidos, que el número de grupos aumente. Las Torres, Tablero C, Carrizal B, Unión Marina, Aregranca B, Intercanarias B y C, Universitario B, Lomo Blanco B, Piletas B, Apolinario, Talleres Canary, Barrial B, Guiniguada C, Arinaga B, Barrio Atlántico, New Athletic, San Cristóbal, Casa Pastores B, San Pedro Mártir B, Balos B, Las Mesas B, Unión Feria B, Teror B, Arguineguín C, Atlético GC C, Almenara A, Ojos de Garza, Árbol Bonito, Bañaderos, Playa del Hombre C, Moya B, Guayarmina, Unión Moral B, Fundación UDLP, La Garita B, junto con Maciot Sport, Estefut B, PCD2016 y San Bartolomé C, en Lanzarote, además de El Cotillo y Henequem en Fuerteventura, son los que desean intervenir.

ALEVINES. Las que se cursaron para hacerlo en las categorías de alevín y benjamín fueron igual de numerosa. Completar los grupos, e incluso incrementarlos, es una posibilidad que baraja el ente federativo. Por ahora, las peticiones formuladas en alevines son del Ingenio C, Isleclub B, Arena Futboltec, Corazón de María C, Tablero C, Las Huesas C, Unión Marina B, Aregranca C, Sagrado Corazón, Universitario C, Arguineguín C, Goleta B, Piletas C, Apolinario B, Santidad C, Talleres Canary, Acodetti D, Barrial B, Arinaga B, Barrio Atlántico C, New Athletic, San Cristóbal, Huracán B, Unión Feria, Atalaya, Agaete, Balos C, Doramas C, Árbol Bonito, Achamán, Guayarmina, Cercados Espino, Fundación UDLP, Tirma de Guía, El Cotillo, Teguinte C, Sotavento B, Breñamen, Estefut B y PDC2016, los seis últimos para Fuerteventura y Lanzarote, respectivamente.

BENJAMINES. Quienes solicitan participar con nuevos equipos en benjamines son Valdecasas, Arena Futboltec, Aregranca C, Calero C, Intercanarias, Arguineguín C, Talleres Canary, Guiniguada B, Maspalomas C, Barrio Atlántico B, New Athletic, San Cristóbal, Daniel Carnevali, San Pedro Mártir B, Unión Feria, Agaete, Guanarteme C, Puertos LP B, Longueras B, Las Coloradas, Cercado Espino, Valleseco B, Tirma de Guía, Palmeiros, Puerto del Carmen C, Estefut B, San Bartolomé C y D, El Cotillo, Sotavento B y Breñamen.

PREBENJAMINES. El auge tomado por los más pequeños hace que nuevos equipos quieran compartir experiencia con los que concluyeron la actual temporada. Para la 2019-20 buscan una plaza en la categoría el Tablero, Universitario, Arguineguín, Barrial, Arinaga, Barrio Atlántico, Huracán B, RC Victoria B, Atalaya, Doramas y Las Coloradas, lo que haría aumentar el número de grupos.