Laporta se niega a dimitir y carga contra el «madridismo sociológico»

El presidente del Barça, Joan Laporta, no tiene intención de dimitir, tras ser imputado en el caso Negreira por los delitos de cohecho, corrupción deportiva, administración desleal y falsedad documental. El Barça pagó 7,5 millones de euros durante 18 años al que fue entonces vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira. Laporta no solo no tiene pensado apartarse de la presidencia, sino que este jueves ha pasado al ataque. Se siente «fuerte», ha dicho, «dispuesto a seguir» para reeditar una nueva etapa exitosa del equipo. Eso sí, no ha precisado si tiene pensado optar a la reelección.

A su juicio, todo lo que está pasando desde el punto de vista judicial, forma parte de una «campaña orquestada» por lo que ha calificado como el «madridismo sociológico» (pero sin apuntar contra Florentino Pérez), instalado según su versión en los «centros de poder» del Estado español, medios de comunicación, entornos políticos y organismos deportivos para «desestabilizar al club». «Les da pánico que volvamos a ganarlo todo», «les da miedo que haya una nueva etapa gloriosa del Barça», ha afirmado en Catalunya Ràdio el día después de ser incluido en la lista de investigados, juntos a sus antecesores, Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, además de los Enríquez, padre e hijo. «Nos atacan porque volvemos a ir bien», ha reiterado, envolviéndose en la azulgrana y en la estelada ante las acusaciones penales. «Podemos estar tranquilos, no han probado nada ni lo podrán probar, porque no es cierto», ha reiterado. El sábado, explicará la situación del club a los socios en la asamblea de compromisarios. Noticia relacionada Quién es quién en el 'caso Negreira' Ignacio Tylko En un principio, Laporta no fue imputado pues se consideraba que en su caso los delitos habían prescrito. El juez ha ampliado temporalmente la investigación y ha concluido que los pagos que hizo la entidad azulgrana al exvicepresidente del comité nacional de árbitros podrían ser constitutivos de un delito de cohecho continuado en el tiempo, de tal manera que la prescripción se alarga a los últimos diez años, a contar desde el último hecho presuntamente delictivo, cometido en julio de 2018. Por tanto, la investigación se amplía hasta 208 y en consecuencia coge también el primer mandato de Laporta. El mandatario azulgrana cree que en su caso los hechos investigados están prescritos. Y además cree que el delito de cohecho decaerá porque Negreira no puede ser considerado un funcionario público. Y ha confiado en que el caso se acabará archivando porque «vivimos en un estado de derecho». «No tiene ningún fundamento», ha señalado. El mandatario azulgrana pide que la final del Mundial de 2030 se dispute en el Camp Nou Laporta sigue sin explicar por qué el Barça dejó de contratar a Negreira cuando cesó como vicepresidente de los árbitros y sigue sin dar explicaciones sobre los informes que encargaba a los Enríquez y el elevado precio pagado. En su auto, el juez Aguirre habló de presunta «corrupción» arbitral y de «beneficio» al Barça en designaciones arbitrales en detrimento del resto de clubes. Laporta ha defendido la amnistía para Carles Puigdemont y ha advertido de que el Barça solicitará ser la sede de la final del mundial de 2030 que se celebrará en España.