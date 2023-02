Laporta arremete contra Tebas: «Tiene fobia al Barça y no le daré el gusto de dimitir»

Para intentar defenderse del escándalo del 'caso Negreira' que está investigando la Fiscalía, Joan Laporta pasó este martes al ataque y arremetió contra Javier Tebas, a quien el presidente del club azulgrana acusó de «tener fobia al Barça» y de promover una «campaña reputacional» contra la entidad culé y su persona.

«El señor Tebas aparece de forma recurrente para intentar desestabilizarnos. Es una persona que durante su trayectoria ya ha demostrado su animadversión al Barça. Ya se ha quitado la careta, pero no le daré el gusto de dejar la presidencia, porque el FC Barcelona es de sus socios y socias», proclamó el máximo dirigente azulgrana. El día anterior, el presidente de LaLiga reclamó la dimisión de Laporta en el caso de «no explicar bien» los polémicos pagos del club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Sin aclarar aún que pretendía el Barcelona al abonar hasta siete millones de euros a Enríquez Negreira desde 2001 y hasta 2018 por supuesto aseroramiento, Laporta remitió a una conferencia de prensa posterior, «después de que concluya la investigación interna del Barcelona». Solamente explicó que durante su primer mandato como presidente del Barcelona, los pagos a Enríquez Negreira «tenían un soporte documental y de vídeos».

Prefirió Laporta cargar contra el presidente de LaLiga. «Ya en 2005 no quiso que Messi jugara en el Barcelona y no perdona que no firmáramos con CVC (el fondo de inversión con el que firmaron la gran mayoría de clubes profesionales) y que estemos en la Superliga», aseguró Laporta en alusión a Tebas. «El que intente ensuciar la historia del Barcelona recibirá una respuesta contundente. Lo que hemos conseguido nos ha costado mucho trabajo. Por tanto, como presidente, no permitiré esos intentos de ensuciar nuestra historia», advirtió Laporta.