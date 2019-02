Jesé Rodríguez: «Espero reencontrar mi mejor versión»

Jesé, cedido hasta final de temporada por el París Saint Germain francés, dijo estar "preparado para jugar el jueves" la semifinal de Copa ante el Valencia en lo que calificó como "una final muy difícil" por la calidad del rival, "pero lo que se vive aquí es increíble" y "con esta afición se pueden hacer grandes cosas".El internacional español, prácticamente inactivo desde la temporada pasada, llega con "la idea de reencontrar" su "mejor versión", ya que tuvo una lesión de rodilla que le obligó a fortalecer su cuerpo, de modo que ahora se encuentra "físicamente bien" y con "músculo, no con grasa".

Jesé considera "normal que haya dudas" sobre su rendimiento por su pasado reciente, pero advirtió que ha "aprendido de lo que ha estado mal hecho para mejorar" y pidió "que nadie dude" de su compromiso con un "grupo humano fuerte" en el que "cada uno da la vida por el otro". El presidente bético, Ángel Haro, destacó que el recién llegado "es un jugador con calidad que ha militado en grandes equipos, viene con ganas de encontrarse con el mejor Jesé" y llega "con el aval de Quique Setién", que lo dirigió en la Unión Deportiva Las Palmas durante la primera mitad del año 2017.Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo de la entidad verdiblanca, se mostró "tan ilusionado como Jesé", de quien recordó que "es un futbolista al que avalan sus años en el Real Madrid o en el PSG, donde sólo tienen cabida los grandes talentos", y para quien "no es un paso atrás estar en este proyecto ascendente".Serra aseguró que el atacante "sí puede jugar de delantero" porque "es polivalente", por lo que su llegada palía la marcha del ariete paraguayo Tonny Sanabria, que no ha sido suplida por otro futbolista de parecidas condiciones, ya que "el mercado invernal no da para tanto".