Javier Cendón: «Todo lo que no sea lograr el ascenso, sería un fracaso»

Javier Cendón (Cerdanyola del Vallès, 2001), portero titular de Las Palmas Atlético, es uno de los protagonistas en la Tercera RFEF canaria. El guardameta catalán afincado en Gran Canaria desde 2020, procedente del juvenil del Villarreal, ha ido trabajando duro para llegar hasta aquí. Con Yoni Oujo en el banquillo del primer filial, quien lo conoce a la perfección al coincidir con él en el C de la UD, todo será más fácil.

Está en un equipo que tiene las ideas claras, y que la filosofía de juego es ser el dominador del partido sacando el balón jugado desde atrás.

Se exige la buena salida del balón, pero ya no el buen trato del balón, sino el tomar una buena decisión o atraer al rival para desmarcar al compañero. Son varios conceptos que desde fuera no se perciben, pero para nosotros tiene mucha relevancia. He notado la mejoría desde mi llegada al club.

¿Cuál es la trayectoria de Javier Cendón?

Empecé en el mundo del fútbol en el colegio, con tan sólo siete años. Pero lo de ser portero viene porque padezco asma. Pensé en hacer algo que sea de poco movimiento y que no me ahogue, porque ahora la tengo más controlada, pero de pequeño tenía brotes. Inicié en el equipo de mi pueblo el Cerdanyola, luego pasé por la Fundación Marcé en Barcelona, para después recalar como Cadete de primer año en el Villarreal, donde pasé casi cinco años. Ya después me vine a Las Palmas, donde soy muy feliz.

¿Cuáles son sus cualidades como portero, y cómo le caracterizan sus compañeros como persona?

Como portero me considero muy completo, tengo muy buenas notas en muchos registros, buen juego de pies, buena colocación y muy potente de piernas a la hora de impulsarme. Respecto a lo que soy dentro del campo, pues un poco mandón (entre risas), meto mucha caña por el bien del equipo. Pero el que me conoce de verdad, sabe que lo digo a bien, para que el equipo rinda. Fuera de él, soy muy cercano y bromista.

Está integrado recientemente en Las Palmas Atlético, tras un temporadón con el C quedando en segundo lugar en Tercera. Cuánto mérito.

Desde el principio se nos hizo rutina ganar, alomejor algún partido costaba pero terminábamos ganando 1-0, eso nos puso arriba. Hubo una parte de la temporada que fuimos líderes con 12 puntos de diferencia con el segundo, algo muy significativo siendo un segundo filial en una categoría tan reñida como la Tercera canaria. Poco a poco Las Palmas Atlético fue tirando de jugadores de Las Palmas C y la plantilla siguió respondiendo. Al final el Atlético Paso ganó la liga por un punto de diferencia, pero la campaña, en todos los registros, fue muy buena.

Son muchas las caras nuevas este año en Las Palmas Atlético, debido a que han subido varios canteranos del C contigo al primer filial, ¿la competencia es sana? ¿ayuda a cumplir con las exigencias del míster?

Yo creo que sí, ha subido mucha gente del C, hemos mantenido el bloque, incluso el míster, llevamos tres años juntos y eso ayuda a integrar a los que vienen. La competencia es sana y ayuda a mejorar, porque si el que tienes delante o detrás te aprieta, te hace rendir mejor. Tenemos muy ambiente en el vestuario.

Tiene una gran responsabilidad en la portería, ha entrenado con el primer equipo en varias ocasiones, cree que más pronto que tarde podrá llegar su momento en el estadio que se ve tan cerca del Anexo?

Este es mi tercer año de amarillo, y le estoy muy agradecido al club por poder tener el rol de tercer portero. Entrenas con ellos, te ves cerca, es un sueño que tengo por cumplir. Es una exigencia que no puedes llevar a presión, para poder desarrollarte con normalidad. Por suerte, he recibido muchas facilidades, me aceptan y eso me ayuda a motivarme más y a dar mi mejor nivel.

Ha logrado un crecimiento personal en la isla desde su llegada en 2020, ¿a qué se debe? ¿cuál es la clave del éxito?

La clave del éxito está en mi cabeza, yo llegué queriendo correr más de lo que me tocaba. Quería ir más rápido de lo que debía, dado que no vine con la cabeza muy bien amueblada. En ese aspecto, muchos me ayudaron. Pero hay una a la que le tengo mucho que agradecer, y es, Santi Lampón. Por aquel entonces era entrenador de porteros y tras alguna batallita que otra nos entendemos bien, me preparó como portero, pero también a nivel mental. Parte de mi éxito es gracias a él.

Han empezado la liga con un empate a domicilio contra el Tamaraceite, y una gran victoria por 3-0 ante el Estrella. ¿Consideras que es un resultado engañoso para quien no viera el partido?

Sabíamos que el balón parado era su principal arma. En la primera parte hicimos demasiadas faltas y el balón de ellos, pero las ocasiones nuestras. El portero del Estrella cuajó un gran partido. La segunda parte fue buena, y pudimos solventar el partido.

¿En qué se diferencia jugar en Las Palmas C a jugar en el B, a pesar de seguir teniendo a Yoni Oujo como entrenador?

Pues que estamos obligados a ascender, todo lo que no sea lograr el ascenso, sería un fracaso porque ese es el objetivo impuesto. Todo el mundo espera eso de nosotros, tanto la gente interna del club, como la afición, como otros equipos. Debemos devolver al equipo a donde estaba el año pasado.

¿Le dio lástima lo que desencadenó el descenso de Las Palmas Atlético? Además, siendo usted partícipe en el tramo final de campaña.

Jugué los últimos partidos de liga, cuando yo entré estábamos virtualmente descendidos. Disfruté mucho y le estoy agradecido a Yoni que me dio la oportunidad. Segunda RFEF es una categoría muy dura. Pero fue una lástima porque al vivirlo desde dentro duele más.

¿Qué espera Cendón de Cendón esta campaña? De momento, un sólo gol encajado en dos partidos.

Quiero mantener la línea de trabajo que tengo y seguir entrenando como lo hago. Creo que están contentos con mi rendimiento, y si es con porterías a cero, mucho mejor. Mi objetivo individual es intentar debutar con el primer equipo, quien sabe si me llega la oportunidad a final de temporada o en Copa del Rey. También intentar ser el Zamora de Tercera y ascender a Segunda RFEF. Eso sí, la clave del ascenso se basa en ser una piña. Esto es una carrera de fondo y creo que estamos preparados para ello.

¿A qué equipo ve como favorito para el ascenso directo a 2º RFEF?

Creo que estará entre nosotros y el Mensajero, tienen un equipo muy fuerte, también recién descendidos. De Gran Canaria veo que se puede hacer fuerte en su campo el Tamaraceite, al igual que el San Fernando, que se ha reforzado muy bien. Pero todavía estamos en la segunda jornada, no podemos lanzar la moneda al aire.

¿Qué espera del próximo partido en la salida a Yaiza?

Siempre es complicado visitar el campo del Unión Sur Yaiza, es una zona muy ventosa. Espero un partido disputado y con muchos duelos aéreos, espero que volvamos de Lanzarote con los tres puntos. Yo creo que esta liga se decide fuera, porque en casa siempre estamos obligados a ganar.