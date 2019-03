Insultos y amenazas del presidente del Tenisca a los árbitros

El estadio Vírgen de Las Nieves fue el escenario de una incómoda retahíla que hoy ha desembocado en una sanción por un mes de inhabilitación para el presidente de la Sociedad Deportiva Tenisca, José Domingo García, tras «proferir insultos, ofensas y amenazas a los árbitros».

Y es que el máximo mandatario del conjunto palmero -una institución referente en la Tercera División Canaria, que ya acumula cuatro décadas en dicha categoría- dedicó una serie de insultos y amenazas que fueron reflejados en la cédula arbitral con todo lujo de detalle, una vez finalizado el choque frente a Las Palmas C que terminó en triunfo amarillo (0-1).

«Una vez finalizado el encuentro, se dirigió hacia nuestras personas a viva voz desde el sector de la grada próximo a la entrada de vestuarios José Domingo, identificado inequívocamente como presidente del SD Tenisca, en los siguientes términos: Son unos golfos, no dan ganas sino de matarlos. Yo dejaré de ser presidente pero cuando los coja por la calle Real les voy a pegar una paliza que los voy a matar, no se merecen otra cosa. Yo les pagaré 400 euros por pegarles, pero no escaparán vivos».