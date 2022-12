Los ingresos audiovisuales de LaLiga descienden aunque ocho clubes de Primera crecen

Ahora que aumentan las quejas de Real Madrid y Barcelona por el rechazo de los organismos la Superliga europea, LaLiga ha hecho público el reparto cada club de Primera y Segunda por la venta centralizada de los derechos audiovisuales durante la temporada 2021-22. En total, la cifra de negocio se ha reducido en torno a 15 millones respecto al curso anterior y, aunque han bajado los ingresos tanto del club blanco como del azulgrana, ambos se antienen destacados en cabeza de los más ricos.

Como es habitual, El Real Madrid es el equipo que se ha llevado más parte del pastel (160,85 millones), superando al Barcelona en 720.000 euros. El Atlético se sitúa como el tercero que más obtiene por televisión con 30 millones menos que los dos transatlánticos. En Segunda, donde se han distribuido 198,95 millones, el que más gana es el Eibar (28) gracias a la ayuda del descenso.

Interpretación agridulce para merengues y culés, ya que los primeros han ganado 2,5 millones menos por la tele y los catalanes han visto reducidos sus ingresos en 5,47, siempre hablando en millones de euros. Una bajada que, según el organismo que preside Javier Tebas, esta relacionada más bien con los méritos deportivos, toda vez que para el reparto se tiene en cuenta la clasificación de los últimos años, y en el caso del Barcelona ha quedado segundo en dos ocasiones y en otra tercero, y por el impacto Covid.

Aún así, tanto Real Madrid y Barcelona compiten en ingresos televisivos con el resto de grandes clubes europeos. Sostiene Tebas desde hace tiempo que no hay ningún equipo de Serie A, Ligue 1 o Bundesliga que ni se les acerque. Solo estarían por delante seis clubes de la Premier, siendo el Manchester City el que más ventaja les saca con 15 millones más.

Aunque la competición española sigue estando lejos de lo que genera la Premier (2.537 millones de euros) por este concepto, LaLiga ha logrado un notable crecimiento (del 15,15%) desde que se implantó en 2015 la venta centralizada de los derechos audiovisuales, mucho mayor a la que ha conseguido la competición inglesa (5,77%) en el mismo periodo.

🔈 🔈Los clubes siguen creciendo. LaLiga tiene a 3 clubes en top del reparto de ingresos por derechos audiovisuales de las ligas europeas.



🚨 Hoy conocemos el reparto a los clubes de los ingresos de derechos de televisión de la T21/22: LaLiga Corporativo (@LaLigaCorp) December 29, 2022

De un ejercicio para otro han mejorado hasta ocho clubes de primera, aunque ligeramente. El Atlético, que es el tercero que más gana de las televisiones, logró unos 200.000 euros más. El resto de equipos que aumentan sus ganancias son el Sevilla, Betis, Osasuna, Cádiz, Mallorca, Espanyol y Rayo. Estos tres últimos porque en la 20-21 militaban en Segunda, donde la recaudación por la tele es muy inferior.

Impacto del fondo CVC

En este reparto de televisión existe una novedad. Es la primera vez que se contabiliza el denominado Plan Impulso con el fondo CVC. Los 38 clubes firmantes, todos a excepción de Real Madrid, Barça, Athletic e Ibiza, cedieron en torno al 8% de sus derechos de televisión durante los próximos 50 años a cambio de 2.000 millones a repartir.

De momento, el impacto de CVC casi no es perceptible por tres motivos. El primero es que la cesión del 8% no se hará de golpe, sino que será gradualmente durante las próximas cuatro temporadas. El segundo, es que la cesión de esos derechos no corresponde a toda la campaña 21-22, sino que solo se contabiliza desde enero, cuando se firmó el acuerdo. Y, por último, una parte del 8% a pagar a CVC saldrá de la cuenta de préstamos y no de la de derechos audiovisuales.

En LaLiga SmartBank se han repartido 198,95 millones de euros, siendo el Eibar el claro triunfador con 28,58, claramente favorecido la ayuda del descenso (19,69 millones). Le siguen el ranking los otros dos equipos que bajaron de Primera en la 20-21 y que también reciben esa subvención: el Valladolid (23,63 millones) y el Huesca (16,52). Entre los que menos ganan están los cuatro equipos que ascendieron desde la Primera RFEF, antigua Segunda B: Amorebieta (5,57 millones), Ibiza (5,75), Real Sociedad B (5,77) y Burgos (5,87).