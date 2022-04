Piqué defiende la legalidad de su comisión y afirma que «no hay conflicto de intereses»

Gerard Piqué defendió la madrugada del martes la legalidad de su comisión de 24 millones de euros por llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí a través de su empresa, Kosmos, tras un acuerdo alcanzado con la Federación Española de Fútbol (FEF). El futbolista del Barcelona aseguró que «lo único ilegal es coger audios privados y filtrarlos por interés», insinuando que detrás de la filtración al diario 'El Confidencial' se encuentra el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

«No hay que ser muy listo para saber quién puede estar detrás -apuntó-, pero »no voy a nombrar a nadie, y menos a Javier (Tebas), que también hacemos cosas con LaLiga o la UEFA. Cuando traes un negocio es para todos. Así funciona el negocio. Lo que pasa es que este es un país habituado a pensar mal», subrayó. Incluso Piqué afirmó que la comisión que cobró «es la habitual». En el mundo en el que nos movemos un 10% es un porcentaje relativamente bajo. Se mueve en el 15%, pero era estándar. Es acorde a mercado», declaró.

Piqué también insistió en que «no hay conflicto de intereses» en su operación conjunta con la FEF, y negó que el organismo que preside Luis Rubiales pudiese favorecerle en el terrreno de juego tanto a él personalmente como al Barça o al Andorra, club actualmente líder de Primera RFEF del que el futbolista es propietario desde 2018. «¿Crees que un presidente de la FEF, por un acuerdo, va a coger un árbitro y va a pitar a favor del Andorra», preguntó durante su conferencia de prensa a través del canal de Twicht.

«No tengo nada que esconder. Yo he salido rebotado porque iban a buscar al presidente de la FEF y han encontrado esto. Al que le roban los audios es a él. Le he transmitido a Rubiales que debemos estar tranquilos porque no hay nada que esconder. Pondría la mano en el fuego, y no la pongo por muchísima gente, de que Rubiales jamás ha cobrado una comisión directa o indirectamente por el cargo que ostenta. Es honesto y noble», proclamó Piqué en alusión al presidente que ahora se encuentra en la picota por haber podido violar el Código Ético de la FEF.

Piqué también está convencido de que saldrán a la luz más audios de sus conversaciones privadas con Rubiales, y comentó en en alguno de ellos pudo llegar a mencionar al rey emérito por sus buenas relaciones con Arabia Saudí (el país que pagó su comisión). «No le conozco de nada (a Juan Carlos I), pero quizás fue porque nos podría ayudar por sus contactos», comentó el jugador catalán. Por su parte, el rey emérito reaccionó la mañana de este martes con un Whatsapp enviado a Sussana Griso, del programa 'Espejo Público' de Antena 3, en la que Juan Carlos I le pedía a la presentadora: «Desmiéntelo categóricamente».

«La decisión (de llevar la Supercopa a Arabia) es 100% de la FEF. Yo solo estaba ayudando a buscar una fórmula que para Rubiales fuese lógica, pero las referencias me las había marcado él», añadió quien incluso recordó que «antes del cambio de formato de la Supercopa (de dos a cuatro equipos) la Federación se llevaba 120.000 euros y ahora son 40 millones». «Sin esos 40 millones serían imposibles las ayudas a los equipos modestos del fútbol español», recordó. «El cambio de forma ha sido un éxito rotundo. Ahora la gente está mucho enganchada esa semana. Al aceptar este cambio de formato, el presidente nos firma un mandato para buscar un acuerdo, estuvimos en Estados unidos, Miami, ellos tuvieron otra oferta de Catar... Después de valorarlo mucho decidieron ir a Arabia Saudi», desveló.