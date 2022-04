El pacto millonario de Piqué con Rubiales por llevar la Supercopa a Arabia

Lío en la Federación Española de Fútbol a cuenta de la Supercopa de España a Arabia Saudí. El organismo presidido por Luis Rubiales pactó con Kosmos, la empresa que preside Gerard Piqué, una comisión millonaria por llevar esta competición, según desvela este lunes El Confidencial. Según la información, en el contrato firmado con Sela, la compañía pública saudí, el ente federativo se garantizó el cobro de 40 millones de euros por cada edición de la Supercopa, mientras que Kosmos se lleva cuatro millones por cada uno de los seis ejercicios firmados en el contrato con Arabia Saudí.

Además, el diario desvela conversaciones entre Luis Rubiales, presidente de la Federación, y Gerard Piqué, central del Barcelona y presidente de la empresa Kosmos en la que queda claro cómo se llevó a cabo la negociación de este acuerdo. «A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por 8 irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga 2 y 1... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...», asegura Piqué en una de las conversaciones desveladas por el diario.

Estas palabras del central del Barcelona son una respuesta al comentario de Rubiales en el que le aseguraba que el Real Madrid no contemplaba la posibilidad de jugar fuera de España la Supercopa por menos de esa cantidad, ocho millones de euros. Además, en otra de las conversaciones desveladas, tanto Luis Rubiales como Gerard Piqué se plantean la posibilidad de que el torneo, antes de que se terminase llevando a Arabia, se juegue en una sede española. Es en ese momento donde aparece como posible escenario para la disputa de la Supercopa el Camp Nou. De hecho, ambos traman un plan para que se dispute en el estadio azulgrana, con reunión previa de Rubiales con el Real Madrid para ofrecerle que se juegue en el Santiago Bernabéu.

«A ver, Geri, mira. Yo lo voy a ver también esto con el Madrid. Yo creo que el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre para justificarnos de cara al futuro y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón, que es el campeón de Copa o finalista de Copa... Yo creo que legitimidad tenemos», señala Rubiales, según los audios desvelados.

«Enhorabuena Geri»

Avanzado ya 2019 esos contactos siguieron pero se centraron en llevar la competición a Arabia Saudí y comenzaron las negociaciones con Riad. De hecho, en algunos audios es el propio Piqué el que explica a Rubiales cómo son las comisiones que plantea los saudíes. «Rubi, él se está refiriendo no a que la comisión la paguéis vosotros», le detalla en un audio el central del Barcelona.

Finalmente se alcanzó un acuerdo con Arabia Saudí para la disputa en Riad durante seis años de la Supercopa. Un Rubiales exultante le comunica el acuerdo alcanzado a Gerard Piqué en otro audio: «Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites.(...) Cuídate mucho, amigo», le traslada Rubiales.