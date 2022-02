Francia amplía el órdago a la FIFA y pide la exclusión de Rusia

La derivada deportiva provocada por la invasión militar de Rusia a Ucrania va camino de dejar al poderoso país que preside Vladímir Putin sin participar en el próximo Mundial de Catar ,y no precisamente porque pudiera quedar eliminado en la repesca del mes que viene sino por una sanción internacional que recordaría a la sufrida por Yugoslavia en la Eurocopa de 1992 que acabó conquistando la invitada Dinamarca.

La FIFA tiene ante sí la obligación de tomar una decisión clave en los próximos días, ya que la República Checa se ha sumado de manera oficial al boicot a Rusia decretado por Polonia y respaldado por Suecia y, además, Francia, vigente campeona del mundo, ha pedido la exclusión de la selección que dirige Valeril Karpin.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, se pronunció en una entrevista con Le Parisien sobre la invasión rusa a Ucrania. Mientras varias naciones como Polonia y Suecia anunciaron su negativa a enfrentarse a Rusia en la repesca para el Mundial de Catar, Francia se inclina por la expulsión de la selección rusa de la competición. «El mundo del deporte, y en particular del fútbol, no puede permanecer neutral. Ciertamente no me opondré a una exclusión de Rusia», expresó Le Graét.

Un órdago a la grande que debe tener respuesta de la FIFA, organismo rector del futbol mundial que todavía no se ha pronunciado respecto a la situación bélica ni ha tomado ninguna decisión respecto a la selección rusa. En cambio, la UEFA, ya privó a los rusos de la sede de la final de la Champions League, que se celebrará en París en lugar de en San Petersburgo.

Francia elevó el tono de las exigencias a Gianni Infantino, mandamás de la FIFA, horas después de que la República Checa se uniese a Polonia y Suecia e hiciera pública este domingo su negativa a enfrentarse a Rusia en la repesca para el Mundial de Catar 2022, independientemente del escenario del partido.

«El comité ejecutivo de la Federación Checa, los miembros del equipo técnico y los jugadores de la selección nacional acordaron que no es posible jugar contra la selección rusa en la situación actual, ni siquiera en un estadio neutral. Todos queremos que la guerra termine lo antes posible», anunció el alto dirigente del fútbol checo en un comunicado.

La hora de actuar

El sábado, el presidente de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN), Cezary Kulesza, anticipó que la selección de su país no jugaría la eliminatoria de repesca ante Rusia, una decisión que apoyaron internacionales como el delantero Robert Lewandowski y también la Federación Sueca. «¡No más palabras, es hora de actuar! Debido a la escalada de agresión rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar», apuntó.

Cabe recordar que Polonia y Rusia deben jugar el próximo 24 de marzo las semifinales de la repesca para la cita mundialista, y el ganador deberá enfrentarse posteriormente, el 29 de marzo, al vencedor del cruce entre Suecia y República Checa para saber quién conseguirá una de las tres plazas que todavía tiene que definir la zona europea para el Mundial catarí.

La FIFA tiene ante sí un problema muy serio y ya no puede mirar hacia otro lado, ni evitar pronunciarse. O suspende a polacos, suecos y checos, con el riesgo de que otros países puedan sumarse a una postura de fuerza contra Moscú, o elimina en los despachos a Rusia nada menos que la Copa del Mundo.