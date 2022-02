Polonia boicotea a Rusia en la repesca para el Mundial

El conflicto bélico por la invasión rusa de Ucrania sigue zarandeando el deporte hasta el punto de que peligran las eliminatorias de repesca para el Mundial de Catar debido al boicot con el que Polonia, Suecia y la República Checa amenazan a Rusia. Un problemaque pone en jaque a la FIFA a solo un mes de estas citas clave de cara al mayor acontecimiento deportivo del mundo junto a los Juegos Olímpicos.

En Europa quedan por definirse las tres plazas para la próxima Copa del Mundo que llegarán por la vía de los 'playoffs'. Los seis duelos de semifinales a partido único están programados para el 24 de marzo y luego los ganadores se enfrentarán en las tres últimas finales, ya emparejadas, también a un partido. Hasta ahí, todo es conocido. Pero ocurre que Polonia, primer rival de Rusia, ya ha manifestado que no piensa presentarse al choque que debería tener lugar en Moscú.

El presidente de la Federación Polaca de Fútbol, Cezary Kulesza, ha sido rotundo en su llamamiento a la acción. «No más palabras, es hora de actuar. Debido a la escalada de agresión hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de repesca contra Rusia. Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones de Suecia y de la República Checa para presentar una posición común a la FIFA», avanzó en Twitter.

Una amenaza que enseguida encontró el total respaldo del capitán Robert Lewandowski, ariete del Bayern de Múnich, estrella de Polonia y actual premio 'The Best' de la FIFA. «No me puedo imaginar jugar un partido con la selección rusa en una situación en la que continúa la agresión armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos pretender que no pasa nada», enfatizó el artillero de Varsovia.

Invitación de Euskadi

Incluso, el responsable de prensa y mánager de la selección polaca de fútbol, Jakub Kwiatkowski sorprendió con una declaración en su perfil de Twitter en la que se felicita porque el boicot polaco a Rusia «resuena con mucha fuerza en el mundo», hasta el punto de asegurar que su país ha recibido una «oferta para una concentración gratuita en marzo en las instalaciones del Athletic en Lezama» y un partido amistoso frente a la selección del País Vasco.

Pero el caso va más allá. Si Rusia avanza ante Polonia en un duelo entre enemigos irreconciliables que no pueden evitar mezclar siempre política y deporte, se mediría luego al ganador del Suecia-República Checa para conseguir una plaza mundialista. Y tanto los escandinavos como los centroeuropeos condenan la invasión de Ucrania y tampoco están dispuestos a jugar contra Rusia.

La Federación sueca emitió un comunicado inequívoco alineándose con Polonia y anunciando su decisión de no jugar una posible repesca contra Rusia incluso en un terreno neutral. Además, instó a la FIFA a cancelar todos los partidos de Rusia porque «la invasión ilegal y profundamente injusta de Ucrania imposibilita actualmente todos los intercambios futbolísticos con ese país» liderado por Vladímir Putin».

Órdago a la grande para el organismo que preside Gianni Infantino, que debe resolver rápido porque falta menos de un mes para las eliminatorias de repesca. «Independientemente de lo que decida hacer la FIFA, no jugaremos contra Rusia en marzo», insistió el presidente de la Asociación Sueca de Fútbol, Karl-Erik Nilsson. «Nos cuesta creer que la FIFA no atenderá nuestro llamamiento. Rusia no puede unirse al Mundial mientras esta locura continúe».

Rusia lo ve «irrelevante»

Por su parte, el ministro de Deportes de Suecia, Anders Ygeman, dio un paso más y reclamó a la UE que tome cartas en el asunto y, «mientras continúe la agresión rusa, tome la decisión de prohibir a sus afiliados participar en eventos rusos y de excluir a sus profesionales de competir otros países».

Mientras, los rusos tildan de «irrelevantes» estas amenazas y confían en el apoyo de la FIFA. «Pueden decir lo que quieran. Negarse, no negarse... Espero que la FIFA se ponga del lado del sentido común y se preserve el principio deportivo. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. No se puede predecir nada en este momento», aseguró Mikhail Gershkovich, ejecutivo de la federación rusa, en declaraciones recogidas por Sport.ru.