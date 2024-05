Bélgica descarta para la Eurocopa «al mejor portero del mundo»

Alberto Rubio Madrid Martes, 28 de mayo 2024, 11:58 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Cada vez queda menos para el incio de la Eurocopa de Alemania y todas las selecciones se apresuran para publicar los jugadores que van a acudir a la cita. Este martes ha sido el turno de una de las rivales de España para alzarse con el trofeo. Bélgica ha convocado a 25 jugadores, entre los que están futbolistas conocidos por la afición española como Axel Witsel o Dodi Lukebakio. Sin embargo, la noticia está en que finalmente Domenico Tedesco irá al torneo de verano sin el madridista Thibaut Courtois.

El portero del Real Madrid habló a finales de diciembre para el medio belga «Sporza» confirmando, entre otras cosas, que no llegaría a tiempo para la Eurocopa. «Debido a la lesión, para mí no habrá ningún Campeonato de Europa. Primero tengo que recuperar el cien por cien completo. Si tengo suerte, puedo jugar otro partido en mayo. Pero nunca puedes estar 100% preparado para un gran torneo».

El denominado por Carlo Ancelotti como «el mejor portero del mundo» sorprende que no haya cambiado de opinión a útima hora. Gracias a las buenas sensaciones en el último mes, todo hace indicar que será el portero titular en la final de Champions. Con todo ello, el belga mantiene su palabra y no representará a su país.

Por otro lado, que Courtois rechace ir con su selección no le va a acarrear sanción alguna. Solo en España y Chipre es obligatorio por ley acudir a la llamada de la selección. En este caso, no hay llamada alguna porque Courtois ya dijo que no estaría disponible. En nuestro país esto tampoco hubiese sido sancionable. En los últimos años se han dado casos de tenistas o baloncestias que han renunciado a ir con la selección por diferentes motivos de salud.

Mala relación con Tedesco Courtois

Aunque Thibaut Courtois esté sano y en condiciones para el escenario de Wembley, tampoco ayuda que la mala relación con el seleccionador belga. En la última convocatoria con Bélgica a la que acudió, tras el partido ante Austria, el portero decidió abandonar la concentración. Todo se debió a un encontronazo con el técnico, en lo que diferentes medios aludieron a un problema con la capitanía. Algo que Courtois desmintió, «quiero dejar claro que no tuvo nada que ver con la capitanía. Toda la historia tiene muchos más matices que eso».

Según el futbolista, Tedesco cruzó la línea roja cuando le amenazó con hablar con los periodistas sobre la conversación que habían tenido. «Simplemente dijo que le contaría todo a la prensa. Quería presionarme para que no me fuera y amenazarme. Eso simplemente no es posible, porque fue una conversación privada. Hubo un abuso de confianza entre el jugador y el entrenador».

De esta forma, Bélgica no podrá contar con uno de sus mejores jugadores. Junto a Kevin De Bruyne ha sido uno de los estandartes del combinado belga desde el Mundial de Brasil de 2014. Courtois ha participado en todos los torneos internacionales que se han celebrado desde entonces. Con 102 internacionalidades, es el séptimo futbolista que más veces ha vestido la camiseta de su país.