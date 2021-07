Rendida a ti, Eurocopa En las últimas horas he confirmado la teoría de que el fútbol es incomprensiblemente maravilloso, como lo es la fe de Luis Enrique en sus jugadores

He visto a estudiosos del fútbol, auténticos expertos y analistas tratando de comprender qué ocurrió el lunes. He escuchado a muchos de los que apenas duermen por seguir ligas de todo el globo terráqueo viniéndose abajo por la inexplicable eliminación de los componentes del grupo de la muerte. Espero que Francia, Alemania y Portugal disfruten también del fútbol por la televisión y no intenten llevarse el balón por considerarlo suyo y crear una Superliga en la que los pobres (futbolísticamente hablando) daneses, checos o ucranianos tengan que esperar invitación para entrar.

En las últimas horas he confirmado mi teoría de que el fútbol es incomprensiblemente maravilloso, como lo es la fe de Luis Enrique en sus jugadores. Con la cantidad de cursos, másteres y demás, intuyo que la diferencia entre ser o no un buen entrenador radica en que éste sea capaz de imprimir confianza a sus futbolistas. Las palabras previas a las finales de Luis Aragonés o Del Bosque a aquella generación que bordó una estrella sobre el escudo de España fue uno de los detalles más atractivos de los impecables 'Informe Robinson' sobre aquellas finales. Cada uno con su estilo. Ojalá volviese el inglés para poner su magia y su peculiar acento en la previa a la final de la Eurocopa con Luis Enrique como protagonista. Quizás así conoceríamos las palabras del técnico asturiano hacia Unai Simón o Álvaro Morata, a quienes ha despojado de complejos minutos después de que todo un país señalase sus errores. Unos fallos a modo de bucle en sus mentes de los que han sabido sacar partido. Si alguien sabe de la vida, de levantarse, y de relativizar lo que ocurre dentro del césped, aunque nos vuelva irreverentemente locos, es el seleccionador nacional.

Hoy arranca otra jornada de fútbol. Quizás sea una buena idea para que a los adolescentes confinados y ociosos en Mallorca se les pasen las horas y se sientan menos secuestrados. O no. Depende del fútbol que interpreten que es otro castigo en su sufrimiento. Suiza espera y España cree.