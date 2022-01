El plan B de Italia también funciona

Todos dichosos en Roma salvo Ampadu, jovencísimo centrocampista cedido por el Chelsea al Seffield United que cometió una imprudencia temeraria, dejó a Gales en inferioridad, sin capacidad de reacción en la segunda mitad, y se perderá por sanción los octavos de final. No hubo sospecha de 'biscotto', entre otras razones porque esta joven Italia rezuma ambición y buen estilo, pero ambos cumplieron sus objetivos y alcanzan el primer cruce a vida o muerte de la Eurocopa. Italia se impuso también con rotaciones masivas, selló el pleno de victorias en esta fase de grupos e igualó el récord de 30 partidos sin perder que adornó a la 'squadra' de Vitorrio Pozzo que conquistó los Mundiales del 34 y el 38. Además, suma más de 1.000 minutos sin encajar gol alguno, en puertas de otro hito en el fútbol transalpino.

Todo le sale de cara a Roberto Mancini. Hasta Matteo Pessina, convocado de urgencia tras la lesión de Stefano Sensi, marcó el gol del triunfo. Mientras la sólida Italia espera pletórica a su rival en octavos, que saldrá casi seguro del duelo entre Ucrania y Austria en el grupo C, en Gales siguen de fiesta, protagonizando el cuento de la Cenicienta. Asombraron los 'dragones rojos' al salir como semifinalistas en su estreno entre los grandes del Viejo Continente hace cinco años, y ya están de nuevo entre los 16 mejores. Se medirán el próximo sábado en Ámsterdam al segundo del grupo B, seguramente Rusia o Finlandia.

1 Italia Donnarumma (Sirigu, min. 89), Toloi, Bonucci (Acerbi, min.46), Bastoni, Emerson, Pessina (Castrovilli, min. 87), Jorginho (Cristante, min. 75), Verratti, Bernardeschi (Raspadori, min. 75), Chiesa y Belotti. 0 Gales Ward, Gunter, Rodon, Ampadu, Roberts, Morrell, Allen (Levitt, min. 86), Williams (Davies, min. 86), Ramsey, Bale (Brooks, min. 86) y James (Wilson, min. 74). Gol: 1-0: min. 39, Pessina.

Árbitro: Ovidiu Hategan (Rumanía). Expulsó con roja directa a Ampadu (min. 55). Amarilla a Allen, Gunter, Pessina

Incidencias: Partido de la tercera y última jornada del grupo A, disputado en el Olímpico de Roma

Con los deberes hechos y una calificación de sobresaliente ante turcos y suizos, Roberto Mancini aprovechó el tercer partido para dosificar a sus titulares y hacer grupo. Respecto al último compromiso, solo repitieron en el Olímpico romano el portero Donnaruma, Bastoni, emergente central del Inter, y Jorginho, un sensacional mediocentro de origen brasileño que se ha coronado en el Chelsea a pesar de que no jugaba con Lampard. Oportunidad de reivindicarse para jugadores también de gran nivel, empezando por Verratti, que llegó al torneo con una rodilla dañada, Bernardeschi, Chiesa y el ariete Belotti, un punta con olfato y movilidad en el Torino que en la 'Azzurra' tiene por delante a Immobile.

Manejar el tiempo y el espacio

No actuaron los transalpinos con tanto ritmo como en los choques precedentes, pero sí manejaron con suficiencia el tiempo y el espacio frente a unos galeses rudimentarios. A pesar de sus buenos resultados, la selección de Robert Page es bastante desesperante. Lo fía casi todo a la calidad del frío Ramsey, la velocidad y energía de James y la pegada y experiencia de Gareth Bale, pero si no los encuentra enseguida es un drama para mover el balón. Se defiende bien, como casi todos los equipos o selecciones en el fútbol actual, pero le cuesta generar juego. Vive de su orgullo, de la épica y de los errores de sus rivales. Y esta Italia no regala nada.

Jugaron los 'azzurri' a lo que quiso Verratti e intentaron aprovechar los enormes movimientos de Belotti a la espalda de los defensores. Marcaron en una acción de estrategia que solo el centrocampista del PSG sabe si quiso ejecutar así. Fue cerca del decanso. Verratti forzó una falta y él la sacó a poca altura y bastante corta, para que Pessina desviase con el gemelo. Otra celebración con química. Enfrente, los galeses solo inquietaron en el primer acto en un cabezazo alto del central Gunter.

Tras la reanudación, una jugada de manual nunca vista en un tiro libre de una Eurocopa. Tres jugadores italianos formando una barrera detrás de la muralla galesa y otros tres por delante. Maniobra de distracción culminada con un lanzamiento Bernardeschi al poste. Amenazaron los británicos instantes después, pero su delantero nunca que creyó que estaba solo y podía empatar. Y llegó la expulsión, muy bien vista por el árbitro rumano, por un pisotón muy a destiempo de Ampadu a Bernardeschi. Hasta el final, poco desgaste, con unos y otros reservando jugadores, incluido Bale.