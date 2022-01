Suiza culmina una jornada histórica y se cruzará de nuevo en el camino de España

Eligió Kilyan Mbappé el décimo penalti para vivir un momento de gloria en esta Eurocopa, pero sufrió el momento más amargo de su corta pero meteórica carrera. Sommer le adivinó la intención y Suiza culminó una gesta histórica en la que eliminó a los campeones del mundo. Se jugará el próximo viernes el pase a semifinales ante España en San Petersburgo. El astro del PSG culminó un torneo desastroso en lo personal y fatídico para una Francia tiesa que tuvo el partido ganado, igual que España, pero lo regaló con dos goles postreros que preludiaron la prórroga. Los helvéticos completaron una jornada inolvidable en la historia del torneo y, aunque no cuentan ni por asomo con las individualides de los franceses, no serán un rival sencillo. Disputan por vez primera los cuartos en este torneo y les viene bien partir de víctimas.

3 Francia Lloris, Varane, Lenglet (Coman, min. 46, Marcus Thuram, min. 111), Kimpembe, Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot, Griezmann (Sissoko, min. 88), Benzema (Giroud, min. 93 y Mbappé. 3 Suiza Sommer, Elvedi, Akanji, Rodríguez (Mehmedi, min. 87), Widmer (Mbabu, min. 73, Freuler, Shaqiri (Gabranovic, min. 73), Xhaka, Zuber (Fassnacht, min. 79), Seferovic (Schär, min. 96) y Embolo (Vargas, min. 79). Goles: 0-1: min. 15, Seferovic. 1-1: min. 57, Benzema. 2-1: min. 59, Benzema. 3-1: min. 75, Pogba. 3-2: min. 81, Seferovic. 3-3: min. 90, Gabranovic.

Penaltis: 0-1, Gavranovic. 1-1, Pogba. 1-2, Schär. 2-2, Giroud. 2-3, Akanji. 3-3, Marcus Thuram. 3-4, Vargas. 4-4, Kimpembe. 4-5, Mehmedi. 4-5, Mbappé, para Sommer.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina): Mostró amarilla a Varane, Elvedi, Rodríguez, Xhaka, Coma, Pavard y Akanji.

Incidencias: Partido de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el estadio Nacional de Bucarest.

La selección de Vladimir Petkovic, nacido en Bosnia-Herzegovina pero de ascendencia croata, no es muy vistosa pero sí un grupo ordenado, sólido y muy experimentado. No se habla de la 'Nati' tanto como de otras grandes selecciones, pero su rendimiento es constante en los últimos años y todos sus inmigrantes o hijos de inmigrantes muestran gran compromiso. Lo está demostrando en este torneo, pero ya lo dejó patente en la última Liga de Naciones tras golear a Bélgica y al clasificarse por delante de Dinamarca e Irlanda. Jugadores como el portero Sommer, los defensas Elvedi y Rodríguez, el carrilero Zuber, el triángulo que forman en el centro del campo Freuler, Xhaka, baja ante España, y Shaqiri, combina el cemento y la celosía, Embolo es un incordio permanente y Seferovic también conoce el oficio. Junto a Sommer, fue el héroe con su doblete. Ya derrotó a España en el primer partido Mundial de Sudáfrica.

Fracaso sin paliativos de Francia. Como ya ocurrió en la primera fase, da la sensación de que solo cuando se ven al borde del abismo los galos reaccionan y aparecen sus tremendas individualidades. Muy por encima el bigoleador Karim Benzema del apagado Kylian Mbappé, aunque el madridista se tuvo que retirar lesionado en la prórroga. Esta Francia sufre desconexiones tremendas durante los partidos y lo pagó con la derrota y, seguramente, el fin de ciclo de Deschamps.

Cuando Lloris le detuvo un penalti a Ricardo Rodríguez en la segunda mitad que era el 0-2, parecía el momento de los 'bleus', que remontaron como si tal cosa. Pero luego volvieron a jugar con fuego, recibieron dos goles al final, como España ante Croacia, y regalaron la prórroga. Surrealismo puro, digno del mejor Dalí. No se sabe muy bien si es un problema físico, de cabeza o de cierta indolencia, o una mezcla de todo, pero Francia está muerta. El bloque es el mismo, pero nada que ver con la selección que ganó el Mundial de Rusia. Estrellas intermitentes, pero tremendos desajustes e inquietante pasividad durante muchos minutos. Ante los voluntariosos suizos, tres goles encajados, otro anulado por un fuera de juego milimétrico y un penalti concedido. Se le critica, y con razón, a Didier Deschamps, que con tanto talento regale el dominio a los rivales. Y si encima su equipo es una calamidad atrás, el desastre.

No pudo sentirse más cómoda Suiza en el primer tiempo ante una Francia desesperante, perdida con el cambio de sistema a tres centrales, ya que Rabiot no reúne las mínimas condiciones para ser lateral zurdo. Lenglet no es un central de nivel para una campeona del mundo, ni para el Barça, y el exrealista Seferovic le sacó los colores al cuarto de hora de partido.

Señaló Deschamps en el descanso a Lenglet y apostó por la velocidad y el desequilibrio de Coman. Falta le hacía algo diferente para cambiar el signo de un partido que manejaba Suiza. El penalti errado por Rodríguez parecía un punto de inflexión. Espoleó esa acción a Francia y golpeó a los helvéticos. Dos apariciones maravillosas del tridente, el disparo enorme Pogba y el trámite aparentemente despachado. Pero era una noche loca y Seferovic y Gavranovic forzaron el tiempo extra. Con todos muertos, los penaltis. Héroe Sommer, villano Mbappé.