Eurocopa 2020/2021 Kroos: «No había razón deportiva para la ausencia de Benzema» El centrocampista alemán cree que su selección «no tiene que esconderse ante Francia» en el partido del martes El centrocampista alemán Toni Kroos.

«Nunca hubo una razón deportiva para su ausencia» en la selección francesa. Asi de contundete se mostró Toni Kroos, compañero de Karim Benzema en el Real Madrid, sobre la vuelta del delantero. El elamán está contento de jugar contra el delantero el próximo martes en la Eurocopa y considera que la defensa de la 'Mannschaft' sabrá controlarlo.

«Lo conozco muy bien y sé hasta qué punto ha hecho una buena temporada», respondió el centrocampista a una pregunta sobre el punta francés, «por lo que no es una sorpresa que haya sido convocado». «Para mí es un placer encontrarlo en el terreno de juego, aunque esta vez sea contra él. Pero confío en nuestra defensa«, añadió el campeón del mundo de 2014.

Benzema estaba excluido de la selección francesa desde 2015 por el caso de la 'sextape' y luego por declaraciones contra el seleccionador Didier Deschamps. El delantero se quedó sin ganar el Mundial 2018 de Rusia.

Kroos considera que Alemania «no tiene que esconderse ante Francia», a pesar de que la calidad individual de los campeones del mundo es «inmensa», añadió.

Preguntado sobre las posibles opciones tácticas para controlar a los atacantes galos, Kroos relativizó la importancia del sistema: «Cuando (Kylian) Mbappé llega lanzado, nuestro sistema ya no tiene ninguna importancia. Así que no perder la bola, aguantar bien, eso es esencial. Nuestro objetivo será tener la bola lo máximo posible, no dejar espacios para las contras«.

Alemania y Francia están en el grupo F, el más llamativo del torneo, en el que también compite Portugal, defensor del título, y Hungría, la 'Cenicienta' de la llave.