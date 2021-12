Cristiano Ronaldo siembra la polémica contra Coca-Cola: «Agua, Coca-Cola no»

Polémica de Cristiano Ronaldo. La estrella lusa mostró su rechazo a uno de los patrocinadores de la Eurocopa 2020 en la previa del partido entre su selección y Hungría, retirando fuera de plano dos botellas de Coca-Cola que se encontraban frente a él en rueda de prensa. «Agua. Coca-Cola no», decía el portugués mientras mostraba una botella de agua con gesto serio.

El futbolista portugués ya había vivido varios altercados con la bebida. Cuando el delantero declaró en los juzgados de Pozuelo por presunto fraude fiscal en 2018, aún como jugador del Real Madrid, pidió agua durante la vista y le trajeron Coca-Cola, la cual rechazó inmediatamente.

Cuando ya era futbolista de la Juventus, el portugués reconoció en una entrevista que su hijo tiene algunas costumbres que no le gustan en referencia al consumo de refrescos y aperitivos: «Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta».