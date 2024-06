Zubimendi a la sombra de Rodri: «Sé cuál es mi papel»

José Carlos Carabias Enviado especial a Dounaeschingen Martes, 18 de junio 2024, 13:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Martín Zubimendi (San Sebastián, 25 años) ha tenido un papel protagonista en la Real Sociedad que impactó en el primer tercio de la Liga y se desinfló al final. Presencia constante como titular (el 78 por ciento de los partidos), 31 encuentros de Liga, ocho de Champions, seis de Copa del Rey y 3.735 minutos de actividad. En la selección española cambia mucho el panorama. Está Rodrigo al mando del centro del campo.

Luis de la Fuente y el departamento de comunicación de la Federación quieren que todos los jugadores se sientan partícipes de las vivencias de la selección. Por este motivo el personaje en la rueda de prensa oficial fue el futbolista de la Real Sociedad, uno de los menos conocidos por el gran público.

Zubimendi tiene claro su estatus en la selección. «Sé cuál es mi rol, puede parecer que solo soy el recambio de Rodri, pero es que estamos hablando de unos de los mejores del mundo en su posición. Una Eurocopa no es para pensar en las situaciones individuales, sino en el bien del colectivo. Y yo estaré preparado para aportar cuando me toque».

El mediocampista donostiarra tiene ese elemento en la cabeza. La doble idea. Rodri por un lado, el equipo por otro. «Soy consciente de donde estoy, los jugadores que tengo a mi alrededor, me toca ocuparme de lo que está en mis manos, no de otras situaciones. Pienso en el beneficio del equipo, no en lo que yo pueda ganar, en el grupo, lo individual no está en mi pensamiento».

Zubimendi opinó sobre Italia, el próximo rival de España: «Hemos jugado ya muchos partidos contra los italianos, tienen un carácter muy competitivo, son capaces de jugar al fútbol, de tener el balón, y son muy buenos en las áreas».

Según el centrocampista, los partidos que se han celebrado hasta la fecha no sirven para hacer cálculos o probabilidades. «Yo creo que estos partidos no sirven para hacer juicios, algunas selecciones han sacado adelante sus partidos sin que podamos tomar consecuencias».