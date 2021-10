Los reyes del suspense

Lo de la selección española en esta Eurocopa ya no puede considerarse emoción. Va más allá. Es un auténtico triller no apto para cardíacos, una obra maestra del suspense, de la intriga más angustiosa y sorprendente. Por fortuna, hasta el momento con final feliz. Si ya el pase a cuartos ante Croacia fue una montaña rusa, lo de este viernes ante una heroica Suiza fue algo todavía más impactante. Es probable que ningún equipo haya llegado a una tanda de penaltis con mayor sensación de derrota que España después de haber desperdiciado más de media docena de ocasiones clarísimas en la prórroga. Y no sólo eso: después de haber fallado los cinco últimos que había lanzado en partidos anteriores. Por otro lado, pocos porteros habrán llegado a esa tanda definitiva con más moral que Sommer, héroe absoluto de su equipo. Cuando Busquets falló el primer lanzamiento y Gavranovic marcó el suyo las esperanzas españolas se convirtieron en ceniza. Y, sin embargo, la Roja acabó ganando y ya es semifinalista de esta Eurocopa inolvidable.

1 Suiza Sommer, Widmer (Mbabu, 101'), Elvedi, Akanji, Rodríguez, Zuber (Fassnacht, 90+1'), Zakaria (Schar, 101'), Freuler, Shaqiri (Sow, 80'), Embolo (Vargas, 22') y Seferovic (Gavranovic, 80') 1 España Unai Simón, Azpilicueta, Pau Torres (Thiago, 112'), Laporte, Alba, Busquets, Koke (Marcos Llorente, 90+1'), Pedri (Rodri, 119'), Ferran Torres (Oyarzabal, 90'), Morata (Gerard Moreno, 54') y Sarabia (Dani Olmo, 45') GOLES. 0-1, Zakaria en p.p. (7'); 1-1, Shaqiri (68'). Penaltis: Suiza, 1 - España, 3 Busquets, al palo; 1-0, Gravranovic; 1-1, Dani Olmo; Unai Simón para Schar; Sommer para a Rodri; Unai Simón para a Akanji; 1-2, Gerard Moreno; Vargas lanza alto; 1-3, Oyarzabal

ÁRBITRO. Michael Oliver (Inglaterra). Amonestó a Widmer (66') y Gravranovic (120') y expulsó a Freuler (76'), por Suiza; por España amonestó a Laporte (92').

INCIDENCIAS. Encuentro de cuartos de final de la Eurocopa 2020, disputado en San Petersburgo (Rusia) ante 26.500 espectadores, 500 españoles.

El equipo de Luis Enrique está enganchando a la afición como nadie esperaba. Es lógico. No se recuerda una España tan divertida, angustiosa y exultante, un compendio tan asombroso y contradictorio de talento y debilidades. Y desde luego muy pocas veces esta selección ha podido presumir de un carácter tan fuerte para sobreponerse a sus defectos y hacer aflorar sus virtudes en el momento justo, cuando todo parece en su contra. En los penaltis destacaron algunos de estos héroes de la resistencia española. Unai Simón, en la diana tras su clamoroso error ante Croacia, paró dos lanzamientos vitales, el segundo y el tercero. Tras haber desperdiciado hasta cuatro ocasiones clarísimas, Gerard Moreno tuvo sangre fría para firmar el cuarto. Y Oyarzabal, al que Sommer les había sacado dos balones de gol y se enfrentaba al instante de mayor tensión de su carrera, marcó con maestría el quinto y definitivo.

Habrá que decir que así se las gasta España, que este viernes en San Petersburgo hizo un partido tirando a malo, con un juego espeso y una falta de frescura evidente en alguno de los titulares habituales. De hecho, por mucho que dominase con un porcentaje de posesión altísimo, sólo con la expulsión de Freuler en el minutto 77 fue capaz de decantar el juego a su favor. Hasta ese momento crucial, el choque estaba igualado con un gol para cada equipo, ambos en jugadas de fortuna. En el minuto 8, un disparo de Jordi Alba se envenenó de forma letal tras golpear en Zakaria. Y en el 68, un rebote en Pau Torres dejó el balón franco a Freuler para que asistiera a Shaquiri. Suiza, en fin, demostraba que su pase a cuartos ante Francia no le había tocado en la tómbola, que es un grupo con oficio que sabe hacer muy bien las cosas y asimila con inteligencia las variantes puntuales que impone su técnico en función del rival.

El factor Busquets

Petkovic introdujo este viernes dos. La primera fue una defensa de cuatro y la segunda, la más importante, someter a Busquets a un marcaje muy estrecho. Ambas le salieron perfectas. El seleccionador suizo estaba obsesionado con el centrocampista del Barça, con su enorme influencia. Se suele recordar con frecuencia aquel mensaje que Osvaldo Zubeldía, entrenador de Estudiantes de la Plata, escribió para sus futbolistas en la pizarra del vestuario de Old Trafford antes de jugarse la Copa Intercontinental con el Manchester United. «A la gloria no se llega por un camino de rosas». Petkovic podía haber hecho una adaptación. «La gloria es imposible si se deja jugar Busquets».

Y no le dejó. O al menos minimizó su impacto. Es cierto que Suiza apenas se acercaba a la portería de Unai Simón, pero también lo es que el fútbol de La Roja, más plomizo que en ocasiones anteriores, se extinguía al llegar al área de Sommer, protegido por una guardia de corps implacable compuesta por Witmer, Akangi, Elvedi y Rodríguez. Había muy pocas noticias de los futbolistas españoles llamados a marcar la diferencia; de ahí que lo mejor al descanso fuese la ventaja del 1-0. El problema para España es que el partido no cambió en la reanudación. Suiza continuó a lo suyo, impasible el ademán, sólida en defensa y esperando su oportunidad con una paciencia sorprendente, sin ninguna prisa, como si no fuera perdiendo. Parecía tener más miedo a arriesgar y que eso pudiera suponerle el 2-0 que a los nervios del paso del tiempo. Era como si tuviese la convicción de que España, en algún momento, le iba a hacer una concesión. Se la hizo en el minuto 68 y todo volvió a empezar de cero en San Petersburgo.

Durante nueve minutos, el partido fue un cara y cruz. Justo hasta el momento en que Freuler se pasó de revoluciones con una entrada absurda que le costó la roja. A partir de ese instante se asistió a un monólogo absoluto de España, que en un primer momento no supo apretar las tuercas correctas a los suizos. Lo hizo a lo largo de la prórroga de una forma avasalladora, por tierra, mar y aire. El desperdicio de ocasiones, hasta nueve en media hora, seis clarísimas, fue dramático. Sommer parecía inexpugnable. Gerard hasta tres veces, Olmo en otras tantas, Oyarzabal, Llorente... A Luis Enrique le acabó por entrar esa risa floja que es tan útil cuando la otra opción posible es tirarse al río o ponerse a comer cerillas. Así las cosas, los penaltis, que los suizos conquistaron como un solo hombre, parecían una sentencia de muerte para los pupilos del asturiano. Craso error. Con esta España nada es lo que parece.