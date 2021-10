Luis Enrique: «Ha sido la tanda más tranquila de mi vida»

Luis Enrique, en estado puro. Fue el rey de la fiesta sobre el césped y solo pasó a un segundo plano ya dentro del vestuario, donde Unai Simón y Laporte festejaron el pase a semifinales cantando una bachata y Thiago Alcántara llevó la voz cantante de una celebración que hizo que la llegada del seleccionador a la sala de prensa del estadio Krestovski de San Petersburgo se demorara bastante. Apareció el asturiano más de una hora después de que Oyarzabal anotara el penalti que dio la clasificación a España. Y se mostró sereno y confiado, en modo líder.

«Ha sido la tanda [de penaltis] más tranquila de mi vida. Lo que iba a ser iba a ser y no se podía hacer nada más. Les he dicho que estuvieran tranquilos, que no pasaba nada, ya que la nota que les daba era un sobresaliente. Diría lo mismo si nos hubieran eliminado. Es un orgullo ver a estos muchachos defender a su país como lo hacen. Tenemos grandes lanzadores y un gran portero. Eso también me daba tranquilidad», señaló Luis Enrique.

Aunque era una noche festiva, al seleccionador le va la marcha y no dejó pasar la ocasión de mandar un recado a los periodistas más críticos. Nunca la paz es completa cuando Luis Enrique habla ante los medios. «Menos mal que las que ha fallado Gerard [Moreno] no las ha fallado Morata, porque lo empalan. A Morata le cambié porque la presión que nos hace es increíble en todos los partidos y después de 120 minutos contra Croacia necesitábamos más frescura. Es un grandísimo jugador y estoy encantado con él», afirmó. Habrá que ver cómo encaja estas palabras el goleador del Villarreal, quien sigue estando por detrás de Morata en las preferencias del seleccionador.

A Luis Enrique le gustó su equipo y entiende que solo la falta de puntería en el remate y las paradas del meta helvético Yann Sommer alargaron hasta los penaltis una agonía con final feliz. «Se ha sufrido muchísimo. Es normal. ¿Qué queréis, que esto sea un desfile militar? Hemos tenido la fortuna de adelantarnos con el gol de Jordi Alba o en propia meta y esto nos ha generado algunos momentos de pausa, pero el rival estaba dentro en todo momento. Cambia el partido cuando le expulsan a su jugador. Luego monopolizamos con nuestro posicionamiento y generamos ocasiones. Yo creo que la situación la tuvimos bajo control en todo momento, pero nos faltó acierto y hubo que llegar a la tanda de penaltis», resumió.

Luis Enrique se ve «favorito» a ganar la Euro, «porque los cuatro que vamos a estar en semifinales sabemos que estamos muy cerca y que solo falta el último paso para colarse en la final. Para nosotros, como grupo, ha sido un refuerzo ir superando cosas en estos 33 días que llevamos juntos, en los que nos ha pasado de todo. Recuerdo que en una charla les dije que había que superar dificultades y si hay una selección preparada para superarlas es esta. También dije que estábamos entre las ocho candidatas y, sin ofender a nadie y con total sinceridad, ahora digo que estamos entre las cuatro mejores de Europa y vamos a por más», finalizó.