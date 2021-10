Cuando Sergio Busquets dio positivo por covid empezaron los problemas. El capitán es además el líder de La Roja y el pegamento en el centro del campo, como ha demostrado a su regreso. Pero Luis Enrique tenía un plan B. Un chaval que apenas tiene edad para votar y ya parece un veterano. Responde al nombre de Pedro González López, A.K.A. 'Pedri' (Tegueste, 25 de noviembre de 2002) y Lucho apostó por él desde el principio. ¿Qué no tengo a un tipo que lo ha ganado todo? Pues coloco junto a Rodri y Koke a un canario menudito, de 174 centímetros, más encomendado a crear que a contener.

Cierto es que a España le costó carburar en los dos primeros partidos, pero la medular funcionaba. Los números a veces hablan, y la abrumadora posesión española frente a Suecia y Polonia así lo hizo. Posesión intrascendente, quizá, pero no se puede pedir al canario que organice, asista y remate. Menos aún en un primer partido continental en el que se convirtió en el jugador más joven en disputar una fase final con la camiseta de la selección española.

Pasados los días, el regreso de Busquets y la pérdida del complejo goleador de España, que ha anotado diez tantos en dos partidos (y eso fallando un penalti), le vinieron bien al azulgrana. Solo no puedes; con amigos sí, como escuchaban una y otra vez los niños de los ochenta. El caso es que con y sin su capitán, tanto en La Roja como en el Barça, Pedri es indiscutible. Cuatro partidos de Eurocopa y cuatro como titular. En su haber, una buena conducción que no le impide adaptarse a la perfección a un juego que, como le ocurre en Barcelona, prima la circulación. Con una pasmosa facilidad para el cambio de juego gracias a su innata capacidad para los controles bien orientados, ya es el indispensable en la medular de La Roja y ha demostrado el descaro suficiente para encontrarse solo a espalda de los mediocentros rivales.

Cuando jugó frente a Polonia se convirtió en el futbolista más joven en disputar una fase final con La Roja; una especie de reivindicación para aquel chico del norte de Tenerife al que veían bajito. Su capacidad para coordinar el juego y para asistir le convierten en un complemento perfecto de Busquets en la transición entre defensa y ataque. Así lo ha demostrado también en el Barça, donde pese a su juventud el chaval recién llegado de Canarias ha disputado 37 partidos de Liga, 28 de ellos como titular. Tendrá un verano intenso, porque este martes Luis de la Fuente le incluyó también en la lista para los Juegos de Tokio, que se disputarán en agosto.

Es lo más parecido a su ídolo, Iniesta, que ha dado el fútbol español desde la eclosión del genio de Fuentealbilla. Pero además está físicamente muy hecho para su edad. Frente a Croacia no solo asumió la responsabilidad creadora, sino que se hizo una maratón para colaborar en la presión, acompañar jugadas y conducir. Y aguantó. A su edad Iniesta no estaba físicamente tan hecho. No es nada de extrañar que tuviera ya convencido a Luis Enrique antes incluso de comenzar la Eurocopa.

El festival goleador ante Eslovaquia fue su definitiva consagración con La Roja y ante Croacia volvió a reivindicarse. Solo le falta marcar para redondear un gran torneo continental en el que el trío formado por Busquets, Pedri y Koke aspira a llevar a España muy lejos. Y mucho mérito es de un mediocentro de 18 que juega con el aplomo de un treintañero. El jovencito, un mes menor que Ansu Fati, que tiene en Suiza a su próximo rival. Enfrente se encontrará a un futbolista que también está dando unas grandes prestaciones: Behrami, uno de los destacados en la eliminación de Francia. Pero a buen seguro Pedri ya se imagina haciendo algo grande en esta Eurocopa.